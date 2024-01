7 cose che rendono irresistibili: più fascino e bellezza, quando la giovinezza sfiorisce

Anno nuovo, vita nuova: lo pensiamo puntualmente e non lo facciamo mai. O meglio, i buoni propositi da rispettare finiscono per naufragare nel tran tran quotidiano già alla fine di gennaio.

Ecco allora un piccolo vademecum, tra il serio e il faceto, per cambiare rotta e scoprire le 7 cose che rendono irresistibili chi le mette in pratica, da subito (e si spera, per tutto il 2024).

E per chi crede nell’oroscopo, elenchiamo anche le caratteristiche più affascinanti di ogni singolo segno (ergo, il punto di forza sul quale puntare per avere successo con gli altri).

Cosa rende una persona attraente

“Uno stato interiore” o ancora “la bellezza è stato mentale” e altri luoghi comuni del genere. Si tratta in realtà di frasi spesso ripetute per circostanza: la bellezza dei 20-30 anni non torna più. Il che non significa assolutamente che sia un male o un bene a priori. Ma quella freschezza svanisce per sempre.

Se a vent’anni è sufficiente una doccia e una spazzolata ai capelli per far girare tutti per strada, a 40-50 anni non è più così.

E, sotto certi aspetti, questa è una grande fortuna perché si comincia a “lavorare” seriamente sui propri punti di forza. Si diventa “risolti”, soddisfatti da un punto di vista professionale, più consapevoli di se stessi e assertivi.

Molto spesso più affascinanti e irresistibili, ben lontani insomma dalla bellezza della gioventù ma anche dalle inquietudini, dalle insicurezze e dai timori di non piacere e di restare soli, tipici di quegli anni.

Ma cosa rende una persona attraente? Perché alcune persone sono più affascinanti di altre? Ecco qualche considerazione.

Cosa rende una persona irresistibile: 7 caratteristiche

Alla soglia dei 40 anni, l'atteggiamento nei propri confronti cambia. E non centra nulla la famigerata “crisi di mezza età”. Altroché, si tratta di una vera e propria liberazione.

Identità professionale, famiglia e affetti stabili, passioni da coltivare, amici fidati con cui trascorrere il tempo libero. Pur comparendo qualche ruga sul volto e perdendo tono su gambe e ventre, ci si sente maggiormente sicuri di sé e meno inquieti.

Ma soprattutto si iniziano a curare corpo e mente. Se prima bastava una doccia per uscire di casa, ora si presta più attenzione al dettaglio, dalla manicure ai capelli, dall’abbinamento dei colori alla scelta degli accessori (occhiali compresi).

E poi si lavora sul carattere. Perché solo chi matura (oltre a “crescere” d’età) sa che deve migliorare ogni giorno per arrivare alla versione più elevata di se stesso.

Ecco allora 7 caratteristiche a cui prestare attenzione d’ora in poi.

Sono queste infatti le cose che ti rendono irresistibile:

1. trattano tutti con rispetto. Dall’operatore del call center (che non mandano a quel Paese) al cameriere al ristorante (a cui passano il piatto ormai vuoto), la persona irresistibile è educata con tutti 2. non fanno chiacchiere. La persona irresistibile cerca connessioni autentiche con gli altri. Non si ferma ai convenevoli, non parla solo di se stessa quando è in conversazione ma mostra un interesse genuino per gli altri, ponendo le domande più opportune per capire davvero 3. non insistono. Petulanti quanto noiosi, invadenti e inopportuni, coloro che non hanno tatto e si mettono sempre al centro dell’attenzione sono tutt’altro che irresistibili 4. sanno sempre distinguere i fatti dalle opinioni. Le persone irresistibili, con cui si farebbero ore di conversazione, restano sempre eleganti e composte. Sanno che le loro opinioni possono differire da quelle degli altri e considerano sempre come riferimento la realtà dei fatti 5. sorridono. Questo non significa stamparsi un finto sorriso in faccia. Le persone irresistibili sono persone risolte, empatiche, aperte al dialogo e tutta la mimica del loro volto rispecchia questo stato d’animo 6. amano la vita e gli altri. Le persone irresistibili sono indulgenti, simpatiche, sorridenti. Affrontano ogni giorno senza lamentarsi e con la leggerezza di chi ha compreso il valore della vita e sa sempre stupirsi e meravigliarsi. Questo certamente non significa che non hanno problemi o preoccupazioni ma che hanno trovato l’approccio giusto per affrontarli 7. si prendono cura di sé. Lungi dall’essere appariscenti o esasperatamente alla moda, una persona irresistibile e affascinante non è sciatta. Cura il taglio dei capelli, l’igiene personale, l’abbigliamento, non fosse altro che una comoda tuta ma chic al punto giusto e abbinata ad accessori di classe.

Le caratteristiche belle di una persona in base al segno zodiacale

Visto che il nuovo anno è appena iniziato, ripercorriamo in questo simpatico elenco quelle che sono le caratteristiche migliori delle persone affascinanti e magnetiche, secondo quanto suggerisce il loro segno zodiacale.

Eccole:

• Ariete è audace e indipendente

• Leone è socievole e carismatico

• Sagittario è positivo e ottimista

• Gemelli è loquace e socievole

• Bilancia è fedele e leale

• Acquario è intrigante e creativo

• Cancro è premuroso e affidabile

• Scorpione è profondo e appassionato

• Pesci è romantico e sognatore

• Toro è sensuale e raffinato

• Vergine è intellettuale e comprensivo

• Capricorno è affidabile e stabile nelle relazioni.

