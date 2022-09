Dopo la controversa intervista rilasciata da Francesco Totti non si parla d'altro: l’ex calciatore fa intendere che Ilary Blasi ha tradito per prima. E anche se non rivela il nome del presunto amante, secondo le ultime indiscrezioni si tratterebbe del personal trainer e influencer Cristiano Iovino. Il ragazzo, finito sotto i riflettori, è stato contattato da diverse testate giornalistiche e, pur non smentendo le accuse mosse, ha dichiarato di non voler rilasciare interviste. Scopriamo di più su di lui, carriera, età e presunto flirt con altre donne dello spettacolo, anche Giulia De Lellis.

Cristiano Iovino è l'amante di Ilary Balsi? Cosa rivela l'intervista di Francesco Totti

La burrascosa separazione tra il campione giallorosso e la conduttrice Ilary Blasi si arricchisce di giorno in giorno di nuovi dettagli. Le parole di Totti hanno scatenato una valanga di polemiche e sollevato un polverone non di poco conto, spinto anche dall'avvocato divorzista Annamaria Bernardini de Pace.

L’ex calciatore nella sua intervista non ha esplicitamente menzionato il nome del presunto amante di Ilary Blasi ma il web sembra concorde nell'indicare Cristiano Iovino, un giovane 40enne romano, personal trainer, operativo a Roma e Milano e vicino all’ambiente dello star system. Queste le parole del “pupone”:

"Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. Ma io soffrivo da tempo. A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno".

E prosegue:

“È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto.”

Mentre si cerca di svelare l'identità del presunto amante, assume un ruolo centrale nella vicenda un’altra persona molto vicina ad Ilary, la sua amica e parrucchiera di fiducia Alessia Solidani. Secondo Francesco Totti avrebbe coperto i tradimenti della ex moglie.

Chi è Cristiano Iovino, personal trainer e Pr

Anche se non ci sono conferme, molti “indizi” sembrerebbero portare proprio a Cristiano Iovino, personal trainer e influencer da 55mila di followers su Instagram. Volto noto degli ambienti di Roma nord e milanesi, Iovino conterebbe numerosi flirt con donne dello spettacolo, alcuni confermati altri no. Parliamo di Giulia De Lellis, l'influencer tatuata Zoe Cristofoli e Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici.

Ironia della sorte, secondo i rumors Iovino sarebbe un tifoso sfegatato della Lazio. Il ragazzo, trovatosi al centro del tifone dopo le dichiarazioni di Totti, non si è ancora espresso. Anzi ha dichiarato di non voler commentare. Silenzio stampa anche da parte della nota conduttrice che per ora ha preferito non rispondere alle gravi accuse mosse dall’ex marito.

Leggi anche: Totti e Ilary: che succede all'enorme patrimonio dopo la separazione