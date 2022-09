Mancano ancora pochi giorni, ma finalmente l’attesa è quasi finita: la settima edizione del Grande Fratello Vip, condotto come sempre da Alfonso Signorini, andrà in onda a partire da lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5.

Riconosciamo tra gli opinionisti volti già noti, in particolare parliamo di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, ma ciò che più alimenta la curiosità del pubblico riguarda i nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della casa lunedì prossimo.

Vediamo insieme qualche informazione in più su Cristina Quaranta, una dei nuovi concorrenti menzionati poco sopra.

Chi è Cristina Quaranta: età, lavoro, marito e figlia

Cristina Quaranta è nata a Roma il 14 agosto 1972 ed è una showgirl e conduttrice televisiva, di spicco soprattutto tra gli anni 90’ e 2000. Ad averla scoperta è stato Gianni Boncompagni che prima le ha permesso di partecipare a due edizioni di Domenica In e, nel 1991, anche a Non è la Rai.

Nel 1992 partecipa inoltre a Bulli e pupe, programma condotto da Paolo Bonolis, subito dopo due esperienze come attrice. Infatti, ha partecipato sia in un film con la regia di Carlo Verdone, Stasera a casa di Alice (1990), sia in una fiction intitolata Classe di ferro, che è andata in onda nel 1991.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che poco dopo la nascita della figlia Aurora (2002) si è lasciata con il marito Matteo de Stefani, imprenditore con cui si è sposata nel 2000, e nel 2021 ha avuto una relazione con Alberto Longo. Attualmente lavora di giorno come commessa e di sera come cameriera per il ristorante Un Sacco Bello a Milano.

Cristina Quaranta, da velina a concorrente del Grande Fratello Vip

Ma l’esperienza più significativa per Cristina Quaranta è certamente quella che l’ha vista in qualità di velina per Striscia la Notizia, il famosissimo programma di Antonio Ricci, dove ha lavorato in coppia con Alessia Merz dal settembre 1995 al giugno 1996.

Da quel momento, infatti, ha iniziato a partecipare a più programmi, come I Guastafeste (1996-1997), con Luca Barbareschi, Massimo Lopez e Laura Freddi, e L’Isola dei Famosi (2005), anche se purtroppo è uscita dopo sole due puntate con ben il 78% dei voti contro.

Oggi, grazie al video di presentazione dove si intravede un suo tatuaggio, ci aspettiamo di vederla nella casa del Grande Fratello Vip, sostituendo Patrizia Groppelli che, a causa di problemi di salute del padre, non potrà partecipare a questa edizione come era stato precedentemente programmato.

Cristina Quaranta sarà dunque un'altra concorrente confermata del famoso reality, insieme ad altre personalità del mondo dello spettacolo come Edoardo Donnamaria.