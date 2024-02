Sapete cos'è la cumbia? Prima di Angelina Mango altri artisti ne hanno parlato

Probabilmente, prima dell'esibizione di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024, in pochi conoscevano il termine cumbia. Vediamo cos'è e perché sono tanti gli artisti, anche nostrani, che si sono appassionati a questo 'stile'.

Cumbia: ecco cos'è il genere di cui parla Angelina a Sanremo 2024

Angelina Mango si è presentata al Festival di Sanremo 2024 con la canzone La noia. Scritta dalla stessa artista insieme a Madame e Dardust, il brano cita "la cumbia". Sapete cos'è? Molto probabilmente, prima dell'arrivo dell'artista sul palco dell'Ariston, quasi tutti, ad eccezione degli addetti ai lavori, conoscevano il termine.

La cumbia è un genere musicale popolare nato nel 1538, quando l'invasione spagnola del continente sudamericano ha raggiunto la Colombia. Gli schiavi impiegati nelle piantagioni colombiane coloniali avevano portato con sé usi e costumi, tra cui una danza rituale di gruppo chiamata cumbiamba. Con il passare del tempo, il ballo di gruppo si è trasformato in ballo di coppia e corteggiamento. Così, dall'incontro tra le melodie indigene precolombiane e i ritmi africani, è nata la cumbia.

Questo genere musicale ha iniziato a svilupparsi a partire dal '900, prima nel resto del continente sudamericano, poi in tutto il mondo. In Italia è arrivato relativamente tardi, ma ci sono molti artisti, anche conosciutissimi, che se ne sono innamorati. Magari, avete già ascoltato la melodia della cumbia e neanche lo sapete.

Cumbia in Italia: chi sono i cantanti che amano il genere?

In Italia, tra i più grandi estimatori della cumbia ci sono i Tre Allegri Ragazzi Morti. Il leader del gruppo, Davide Toffolo, ha parlato del genere musicale durante un'intervista a Rockit:

È una musica semplice, che si può fare con pochi strumenti. Per me è come il punk. Almeno, su di me ha avuto un effetto simile. Mi immagino un'Italia invasa dalla cumbia, gruppi in ogni città con varianti diversissime. Cumbia milanesa, cumbia genovesa, cumbia di Pordenone e di Bologna. Cumbia allegra, veloce, lenta, cumbia black, metal, melodica, elettrica, acustica, psicadelica, dolce e tristissima. Ogni quartiere il suo gruppo. Ogni quartiere il suo immaginario e le sue storie.

I Tre Allegri Ragazzi morti hanno inaugurato il genere con la canzone In questa grande città - La prima cumbia feat Jovanotti. Andando ancora più indietro nel tempo troviamo Adriano Celentano che, nel 2011, ha cantato il brano La cumbia di chi cambia, scritto da Lorenzo Cherubini. Non solo, in Italia c'è anche un collettivo, l'Istituto italiano di Cumbia, che si propone di sperimentare lo stile anche con tournée in Sudamerica.