Damiano Carrara: biografia, età e curiosità su uno dei più noti pasticceri italiani

Damiano Carrara è conosciuto al pubblico italiano per le sue numerose partecipazioni a programmi culinari come Bake Off Italia e Cake Star. Oltre a conquistare con i suoi dolci però, ha sicuramente colpito anche per il suo fascino e il suo carattere spiritoso.

Non ci resta che scoprire chi è Damiano Carrara e com'è nata la sua passione per il mondo della pasticceria.

Damiano Carrara: biografia e carriera del pasticcere italiano

Damiano Carrara nasce a Lucca il 22 settembre 1985. Fin da piccolo si appassiona al mondo della pasticceria, ma non si dedica subito alla preparazione dei dolci.

Inizialmente, infatti, Damiano era un metalmeccanico. Una volta assunto a tempo pieno, però, si rende conto di non volersi dedicare a questa professione nella vita, iniziando così a viaggiare per il mondo. Ecco alcune tappe che hanno contribuito alla sua formazione:

• Irlanda

• New York

• Los Angeles

• Las Vegas

A soli 19 anni, infatti, Damiano Carrara si trasferisce negli Stati Uniti e si dedica alla pasticceria e contemporaneamente alla professione di bartender, utile al suo mantenimento.

Nel 2012, insieme al fratello Massimiliano, decide di avviare in California "Carrara Pastries", una pasticceria che riscuote immediato successo. Damiano e Massimiliano, infatti, riusciranno ad aprire in America anche altre due catene.

Una volta tornato in Italia, Damiano Carrara ha aperto una pasticceria proprio a Lucca, dov'è nato e vissuto insieme a Massimiliano.

Vita privata e curiosità su Damiano Carrara

Damiano Carrara ha recentemente sposato Chiara Maggenti. L'unione, avvenuta il 9 luglio 2022, ha finalmente messo da parte l'estrema riservatezza che Damiano ha sempre avuto sulla sua vita privata. Chiara Maggenti, inoltre, è diventata General Manager dell'Atelier lucchese di Damiano.

In particolare, mentre Damiano si occupa di rappresentare la sua pasticceria, Chiara ne gestisce gli aspetti organizzativi e manageriali, ritenuti essenziali per il funzionamento di qualsiasi attività commerciale.

Com'è diventato famoso Damiano Carrara?

La vera notorietà di Damiano Carrara arriva con la sua partecipazione ad alcuni dei più noti programmi di cucina:

1. Spring Backing Championship, un talent tv americano a cui partecipa nel 2015 2. Bake Off Italia, il talent dedicato ai prodotti da forno di Real Time 3. Cake Star, che punta a individuare le migliori pasticcerie nelle diverse città italiane

Quanti soldi ha Damiano Carrara?

Secondo alcune indiscrezioni, Damiano Carrara guadagna circa 5000 euro per ogni puntata delle trasmissioni televisive a cui prende parte. Tuttavia, questa cifra corrisponde solo a una parte dei suoi guadagni complessivi.

Damiano, infatti, ha numerose fonti di reddito, tra cui:

• televisione

• pubblicità

• apparizioni come ospite

• attività imprenditoriali e iniziative online

Quanto costa un dolce di Damiano Carrara?

Gustare un dolce nell'atelier di Damiano Carrara è un'esperienza unica. In particolare, tra i dolci esposti, è possibile scegliere tra 9 diverse monoporzioni, che variano in base alla stagione.

Ogni dolce ha un costo compreso tra i 15 e i 16 euro.

Damiano e Massimiliano Carrara concorrenti di Pechino Express

Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano sono una delle 8 coppie della nuova edizione di Pechino Express, condotta da Costantino della Gherardesca.

I due, soprannominati "I pasticceri", hanno infatti deciso di mettersi in gioco in uno dei talent più avventurosi della tv, che per questa edizione percorrerà "La rotta del dragone". Il percorso, in particolare, prende avvio dal Vietnam del Nord, attraversa il Laos e si conclude nello Sri Lanka.

