Cosa abbiamo scoperto sul famosissimo tiktoker sardo: dal diploma come perito elettronico allo "scoglio" della timidezza. Ecco chi è davvero Daniele Cabras in arte "DanyTheGaggio".

Il tiktoker cagliaritano Dany Cabras ha vinto a pari merito l'edizione di "Generazione LOL" con l'altro concorrente, Ginnasio dopo una finale combattutissima: il conduttore Lillo, dopo aver concesso i cinque minuti finali, ha decretato la vittoria di entrambi.

Scopriamo di più su questo personaggio che ha inziato la sua carriera pochi anni fa ed ha subito ottenuto un grandissimo seguito da parte del pubblico.

La vittoria a Generazione Lol

Dany Cabras, divenuto famoso su TikTok, è il vincitore di "Generazione Lol", lo show di Amazon Prime che, come il vero Lol, condotto sa Fedez, ha una sola regola: chi ride è fuori. In questo caso però i concorrenti sono sette TikTok Creators a doversi sfidare a colpi di risate e battute.

Chi è Dany Cabras, lavoro ed esordio

Daniele Cabras, detto Dany Cabras e meglio conosciuto su TikTok "DanyTheGaggio", è un tiktoker sardo di 28 anni tra i più seguiti e amati in Sardegna e nel resto d'Italia per i suoi divertentissimi video comici che in poco tempo gli hanno fatto guadagnare 2,5 milioni di follower su Tiktok e il consenso di un vasto pubblico fatto di grandi e piccini.

La fortuna sta arrivando grazie ai suoi esilaranti video sul web, ma prima di arrivare a oltre due milioni follower Dany Cabras ha lavorato per sette anni nei villaggi vacanze e nel turismo, nonostante si sia diplomato come perito elettrotecnico, senza però essere mai riuscita a lavorare alla Saras, a cui aveva tentato di farsi assumere, inviando decine di curricula. Proprio il lavoro al Forte Village gli ha permesso di vincere la sua timidezza e iniziare la sua carriera che l’ha portato dov’è oggi.

La popolarità su TikTok

I suoi video in cui racconta la vita quotidiana della provincia di Cagliari, spesso indossando i panni della mamma sono diventati famosissimi e virali. I suoi video su Tik Tok nascono proprio così, dall’osservazione della vita reale e quotidiana che scorre intorno a lui. Il segreto del successo?

Mostrare in maniera divertente e ironica quello che succede a tutti, in cui ognuno di noi si può rivedere. Tra le mura di casa e nel rapporto genitori-figli, i video di Dany Cabras appartengono un po’ alla vita quotidiana di tutti.

Dany Cabras, cosa sappiamo sulla sua vita sentimentale

Quando gli viene chiesto se sia fidanzato Dany Cabras risponde sempre secondo la sua consueta ironia: è fidanzato ma lei non lo sa! Passato il momento di gioco e scherzo dice poi di voler dedicare le sue energie e attenzioni in questo momento della sua vita alla sua carriera e alla sua crescita personale, chissà se sia solo un modo per sviare il discorso o avrà qualcosa da nascondere.