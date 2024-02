Chi è Daniela Missaglia, tutto sull'avvocatessa divorzista scelta da Chiara Ferragni

Secondo alcune indiscrezioni, Chiara Ferragni ha scelto l'avvocatessa divorzista Daniela Missaglia per gestire l'addio a Fedez. Vediamo chi è il legale e come mai l'imprenditrice ha scelto di affidarsi proprio a lei.

Chi è Daniela Missaglia: tutto sull'avvocatessa divorzista

Classe 1961, Daniela Missaglia è nata l'8 dicembre a Milano, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Nel 1984 si è laureata con lode in Giurisprudenza, presso l'Università Statale della sua città. Specializzata in Diritto di Famiglia e Diritto delle Persone, è iscritta all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Milano dal 1991 ed è patrocinante in Cassazione dal 2005.

Nel 1997 ha aperto lo Studio legale Missaglia De Vellis Law Firm, situato in Via Pietro Mascagni 2 a Milano, insieme alla collega Valeria De Vellis. Considerata una figura autorevole sulle tematiche legate alla vita coniugale, separazioni, divorzi e tutela della prole e del minore, supporta il cliente sia in sede stragiudiziale che in contenzioso. Nel 2019, la Missaglia ha fondato il Comitato contro l’Ingiustizia Personale e Familiare, di cui è Vicepresidente.

Daniela è autrice di libri e articoli. Ha collaborato con Io Donna.it e il mensile News, mentre attualmente cura le rubriche Lessico familiare per Panorama.it e Vita a due (prima e dopo) per F. Spesso è ospite in televisione, in programmi sia Rai che Mediaset, come La vita in diretta e Uno mattina, e in alcuni format radiofonici che si occupano di diritto familiare.

La vita privata di Daniela Missaglia: chi è il marito?

Daniela Missaglia è sposata da anni con un uomo di nome Luca e ha tre figli. E' con il marito che condivide tutte le sue passioni, viaggi, golf e barca a vela in primis.

Intervistata da Not Only Magazine, l'avvocatessa divorzista ha parlato così della sua passione per lo sport:

Nella mia vita ho praticato moltissimi sport – dalla ginnastica artistica al nuoto, dalla subacquea all’ arrampicata – per finire con il golf, sottovalutato e considerato ‘di nicchia’ quando andrebbe invece divulgato e stimolato nelle nuove generazioni perché è uno sport che riconcilia con la natura ed esige la stretta collaborazione tra mente e corpo, insegna la tattica, la strategia, il gioco di squadra, la concentrazione. Ha, quindi, un che di pedagogico e i successi dei grandi campioni che l’Italia annovera spero fungano da volano per la sua più capillare diffusione a tutti i livelli.

Daniela e il marito Luca hanno vinto diverse competizioni di golf e lei ha condiviso alcuni di questi momenti sui social. Negli ultimi giorni, il nome della Missaglia è balzato all'attenzione perché dovrebbe essere stata scelta come avvocatessa da Chiara Ferragni.