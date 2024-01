Chi è Daniele Alesini, il campione dell'Eredità con un montepremi da record

L'Eredità è uno tra i più popolari programmi di RaiUno. Il game show, in onda ogni sera alle 18.45, è una gara tra 7 concorrenti che competono per vincere un premio in denaro attraverso prove di intelligenza, cultura generale o altri tipi di sfide.

Il supercampione di questa stagione del programma firmato Rai si chiama Daniele Alesini, ed è un medico di Foligno.

Ecco chi è Daniele Alesini e quanto ha vinto a L'Eredità

Daniele Alesini, chi è il supercampione de L'Eredità

Daniele Alesini, il medico originario di Foligno, ha conquistato il game show di RaiUno che quest'anno è condotto dal presentatore e autore televisivo Marco Liorni.

Il 14 gennaio 2024 è andata in onda la decima puntata che ha visto il dottor Alesini come concorrente e il medico ha giocato alla sua sesta La Ghigliottina. In questa occasione, ha conquistato ben 190mila euro, indovinando una dopo l'altra le 5 parole, che erano:

• insieme

• ritorno

• potere

• sacco

• posto

Infine, il concorrente è riuscito a trovare il termine vincente indovinando la parola "vuoto".

Daniele Alesini, umbro di Foligno, ha 38 anni. Di professione fa il medico oncologo e lavora presso l'Ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma. Inoltre, Daniele ha tre figli e ama molto viaggiare.

Il medico si è distinto nel game show per la sua bravura, l'incredibile preparazione su argomenti anche molto diversi tra loro e una buona dialettica: sono queste le qualità che gli hanno permesso di raggiungere le fasi finali del gioco più volte.

Il montepremi da capogiro

Daniele Alesini è diventato il supercampione del programma televisivo di RaiUno L'Eredità, portandosi a casa un montepremi di 285mila euro.

Alla maxi vincita di 190mila euro in gettoni d'oro di domenica 14 gennaio, infatti, vanno aggiunti anche i 95.000 euro che si era aggiudicato qualche giorno prima, il 7 gennaio, quando ha indovinato a La Ghigliottina la parola "punto".

Il suo principale antagonista nel gioco, in queste sere, è stato Nicolò che ha sfidato nell’ultima prova per accedere a La Ghigliottina, ovvero 100 secondi, gioco a tempo in cui vince chi risponde al maggior numero di domande.

La nuova veste de L'Eredità

La nuova stagione del programma televisivo è ricca di novità: sono infatti presenti nuovi giochi, come Tris e 100 secondi, due professoresse mai incontrate prima e un conduttore del tutto nuovo.

Molti pensavano che alla guida del programma ci sarebbe stato Pino Insegno ma, invece, il nuovo conduttore è Marco Liorni, dopo il grande successo di Reazione a Catena.

Protagonisti, come sempre, sono 7 concorrenti che si sfidano a 7 diversi giochi a eliminazione. L'ultimo rimasto, il campione, ha la possibilità di provare a vincere il montepremi che ha messo insieme durante la puntata al gioco finale de La Ghigliottina.

Quello de L'Eredità è un appuntamento imperdibile che ogni sera, dalle 18.45, coinvolge nella sfida anche il pubblico da casa.

L’Eredità, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, è infatti un programma che va in onda dal lontano 2002: ormai ha superato le 5000 puntate e negli anni ha fidelizzato un pubblico trasversale.

È diventato un momento in cui la famiglia si riunisce davanti alla tv e si trova a misurarsi con le domande della gara.

