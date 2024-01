La leggenda sulla barba di Daniele De Rossi, perché non la taglia mai? Svelato il mistero

Daniele De Rossi, ex centrocampista simbolo della Roma e secondo solo al grande Totti, ha preso il posto di José Mourinho, esonerato dalla panchina giallorossa. Nella stessa squadra, De Rossi ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Le sue 21 reti lo hanno fatto diventare il calciatore non attaccante più prolifico della storia del calcio moderno, secondo solo ad Adolfo Baloncieri.

A incuriosire tifosi e non solo, però, è persino la barba, che Daniele De Rossi da anni porta lunga. Davvero è solo un capriccio tutto maschile? Secondo alcune voci, la barba dell'ex calciatore nasconderebbe in realtà un segreto, legato in qualche modo al suo primo matrimonio.

Il matrimonio di Daniele De Rossi con Tamara Pisnoli

Tamara Pisnoli è la ex moglie di Daniele De Rossi, ora allenatore della Roma, e il padre Massimo è finito alla cronaca per estorsioni. Lei stessa è stata coinvolta nel 2013 in un'indagine per estorsioni e violenze.

Il padre di Tamara è morto assassinato nel 2008 nel comune di Aprilia, in provincia di Latina e gli assassini furono poi individuati in Gabriele Piras e Giuseppe Arena. Sin da allora, era chiaro che il Pisnoli fosse coinvolto nella malavita della città eterna. A lui De Rossi ha dedicato la doppietta segnata in nazionale con la Georgia.

A tutti venne quindi il dubbio che anche la figlia, allora moglie di Daniele De Rossi, non fosse da meno. I due erano sposati da qualche anno quando le voci relative alla moglie del romanista iniziarono a girare anche fuori dagli ambienti calcistici.

E proprio alla luce del legame che il calciatore pare avesse con il suocero, iniziò a circolare una leggenda sulla barba di Daniele De Rossi.

La barba di Daniele De Rossi

Secondo la leggenda, pare che la scelta di stile dell'ex calciatore sia necessaria per coprire uno sfregio inflitto con un coltello da uno zingaro, che probabilmente avrebbe avuto qualche legame con la famiglia dei Pisnoli.

Da quanto è emerso dalle indagini, sembra che la famiglia dell'ex moglie del calciatore avesse dei legami con alcune tra le meno raccomandabili famiglie d'Italia: i Casamonica e gli Spada.

La smentita di Tamara Pisnoli

Tamara e Daniele De Rossi hanno avuto una figlia, Gaia, nata nel 2005. Nel 2009, tuttavia, hanno deciso di separarsi.

Il calciatore della Roma dal 2011 ha cominciato a frequentare un'attrice e modella inglese, con la quale ha avuto due figlie.

Dopo tanti anni dalla separazione, Tamara ha deciso di intervenire in prima persona attraverso i social per smentire una volta per tutte diverse dicerie, tra cui quella in merito alla barba di Daniele De Rossi e quelle legate alla fine del suo matrimonio.

Nonostante i due si siano separati da moltissimo tempo, e si siano ricostruiti due diverse famiglie, Tamara Pisnoli ha sentito la necessità di fare chiarezza sulla vicenda, per proteggere la figlia Gaia dalle chiacchiere e dalle dicerie. Secondo voci di corridoio, infatti, il matrimonio con l'ex marito ebbe fine a causa di un tradimento, da parte di lei, con un collega calciatore.