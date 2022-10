Il nuovo tour dell’artista è iniziato lo scorso 27 aprile a Napoli per chiudersi oggi giovedì 13 ottobre all’Orion club di Ciampino (Roma). Dopo la classifica al nono posto dell’esperienza sanremese, il cantautore ha annunciato la programmazione del suo tour in tutta Italia in cui sono presenti i brani del suo nuovo album “Nei sogni nessuno è monogamo”. Ecco le info utili e la scaletta del concerto.

Dargen D’Amico a Roma: il programma della serata

Il nuovo giudice di XFactor famoso per indossare sempre gli occhiali da sole si esibirà a Roma nell’ultima data del suo nuovo tour in cui è protagonista l'album “Nei sogni nessuno è monogamo”. All’interno del nuovo album troviamo anche “Dove si balla”, brano con cui l’artista ha ha calcato il prestigioso palco dell’Ariston raggiungendo la fama nel grande pubblico.

La canzone è diventata un vero e proprio tormentone con oltre 15 mln di stream totali sulle piattaforme digitali e che attualmente occupa la quinta posizione di Spotify Italia e la quarta posizione della classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio.

Il concerto inizierà alle h 21.00 ma sarà possibile accedere all’Orion Club già a partire dalle h 19.00.

Come raggiungere l’Orion Club di Ciampino

L’Orion si trova a Ciampino in viale J.F.Kennedy 52 (Roma) ed è possibile raggiungerlo sia in macchina che con i mezzi pubblici. Se avete qualche dubbio su quale strada percorre o quale line bus prendere ecco qui di seguito le informazioni necessarie.

Con i mezzi pubblici

Ci sono 3 principali soluzioni:

prendere la linea 551 dalla stazione metro Anagnina

prendere la linea 551 treno da Roma Termini in direzione Ciampino bus notturno N1

In Auto

Arrivando dall’autostrada A1 in direzione Nord (tratto Firenze-Roma)è necessario che teniate la direzione Roma Nord-GRA: imboccare la direzione Ciampino e proseguire fino all’uscita 21-22. Se invece arrivate dada Sud (tratto Napoli-Roma) è necessario che teniate la direzione GRA per proseguire in direzione tuscolana fino all’uscita 21-22 (seguire l’indicazione Ciampino- Gregna S. Andrea).

Dove parcheggiare per chi raggiunge il concerto in auto

Nelle strade limitrofe all’Orion sono presenti dei parcheggi gratuiti, tuttavia, sappiamo tutti che nelle sere dei concerti riuscire a trovare un parcheggio, perlopiù gratuito, è un’impresa non di poco conto. Perciò, in caso non riusciste ad avere fortuna nella ricerca di un parcheggio gratuito, esattamente adiacente al club è presente un parcheggio a pagamento per un costo di soli 5 euro ad automobile.

La scaletta completa del concerto

Ecco quali sono le canzoni del nuovo album che potrete sentire dal vivo:

Nei sogni nessuno è monogamo

Ma non era vero

Ubriaco di te

SMS alla Madonna

Il ritorno delle stelle

La bambola

Sei cannibale ma non sei cattiva

Amo Milano

Maleducata

Ama noi

Katì

La danza samba

Dove si balla

Sangue amaro

Odio volare

Modigliani

Bocciofili

Prima di andare via