Ormai lo sappiamo, nel mondo dello spettacolo è importante farsi riconoscere e avere un segno distintivo che permetta al pubblico di identificare una specifica celebrità ovunque (ad esempio gli inconfondibili capelli lunghi e azzurri di Loredana Bertè).

Se c’è una cosa che accende la curiosità degli spettatori, però, è soprattutto una cosa: avere una parte o tutto il volto coperto. Questo scatena sempre mille domande nel pubblico, come ad esempio nel caso del personaggio di cui parleremo in questo articolo e cioè Dargen D’Amico, volto noto di Sanremo e ora giudice ad xFactor.

Vediamo dunque perché questo personaggio non vuole mai mostrarsi senza occhiali e qualche informazione in più su di lui.

Dargen d'Amico senza occhiali, la foto fa il giro del web

Lo abbiamo sempre visto indossare gli occhiali da sole, sia di giorno che di notte, negli eventi pubblici e in televisione. Il motivo - lo ha spiegato lui stesso in svariate interviste - è che attraverso gli occhiali “rivela se stesso”. Insomma dietro a questa scelta non ci sarebbe soltanto il desiderio di avere un segno distintivo rispetto agli altri. Ma spunta una foto del passato, a cui il rapper d’autore non indossa gli amati occhiali neri.

Nell’immagine si vede Dargen in un locale affollato a viso scoperto: il suo volto appare molto diverso da come siamo abituati a vederlo in tv e durante i concerti.

Grazie alla scelta di avere sempre gli occhiali, Dargen D’Amico è quasi irriconoscibile quando non li indossa, come dimostra la foto. E questo è il segno che la sua strategia è ben riuscita. Tra l’altro il rapper ha realizzato una sua linea personale di occhiali da sole che si chiama Bodyglasse e rappresentano il suo stile.

Chi è il nuovo giudice di X Factor: età, fidanzata, amicizia con Fedez

Dargen D’Amico, il cui vero nome è Jacopo Matteo Luca D'Amico, è un cantautore, rapper e produttore discografico nato a Milano il 29 novembre 1980. La sua carriera musicale inizia nel 1999 fondando il gruppo dei Sacre Scuole con Gué Pequeno e Jake La Furia, con il nome d’arte Corvo D’Argento da cui è nato quello attuale.

Attualmente è fidanzato con Giulia Peditto, 28 anni, amica di Chiara Ferragni e insegnante di yoga, e sta lavorando come uno dei giudici di X Factor 2022, insieme ad Ambra Angiolini, Rkomi e, soprattutto, Fedez, con cui condivide un profondo rapporto di amicizia.

I due, infatti, hanno partecipato insieme a diversi brani, come Bocciofili o Vecchio, ma Dargen D’Amico è anche l’autore di Chiamami per nome, canzone con cui Fedez e Francesca Michielin sono arrivati secondi al Festival di Sanremo 2021. Sempre con Fedez, infine, ha scritto la canzone La dolce vita, una delle hit di questa estate.

