Dario Cassini è un nuovo concorrente del programma condotto da Milly Carlucci Ballando con le Stelle. Ecco nel dettaglio la carriera professionale del comico.

A Ballando con le stelle Dario Cassini è ufficialmente stato annunciato come nuovo concorrente della nuova edizione che partirà ufficialmente sabato 8 Ottobre 2022 in prima serata. Sono tredici i personaggi noti che hanno deciso di accettare la partecipazione al programma e di sfidarsi nel ballo a colpi di zumba, cha cha cha e valzer.

Come ogni anno, Milly Carlucci ha reso noto il cast e non sono mancate le sorprese. Tuttavia, sono numerose le novità di questa nuova edizione del programma in onda su Rai Uno che da anni appassiona il pubblico.

Le novità di Ballando con le stelle 2022: cast, giudici e ballerini

L’edizione 2022 di Ballando con le stelle si preannuncia scoppiettante per le numerose novità che attendono i telespettatori. Per quel che riguarda i partecipanti, ecco il cast completo di Ballando con le stelle:

Enrico Montesano;

Gabriel Garko;

Giampiero Mughini;

Iva Zanicchi;

Luisella Costamagna;

Marta Flavi;

Paola Barale;

Rosanna Banfi;

Alessandro Egger;

Alex Di Giorgio;

Dario Cassini;

A giudicare le loro performance ci sono quest’anno Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith che sono confermati anche per questa nuova edizione. Tra le novità di quest’anno, invece, ci saranno gli ex ballerini professionisti Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale al posto della criminologa Roberta Bruzzone che ha occupato il posto della giuria per cinque anni. Inoltre, ci saranno cinque nuovi ballerini professionisti: Pasquale La Rocca, Simone Casulo, Roly Maden, Moreno Porcu e Simone Arena.

Chi è Dario Cassini, il comico concorrente di Ballando con le stelle?

Dario Cassini è un comico diventato famoso soprattutto grazie alle sue partecipazioni in programmi comici, quali Zelig, Colorado e Le iene. Nasce a Napoli nel 1967, ha due fratelli e nei suoi spettacoli teatrali porta spesso in scena il tema delle donne. In particolare, sottolinea il loro comportamento, le loro frasi e il diverso atteggiamento che hanno nei confronti della vita rispetto agli uomini. Ma non solo comico. In qualità di attore, Dario Cassini ha anche partecipato a fiction di successo, quali Don Matteo, Ho sposato uno sbirro, Fuoriclasse, Rex, Non ho niente da perdere e molti altri.

Tuttavia, ha scritto anche alcuni libri, quali "Tranne mia madre e mia sorella" del 2003, "E' vent’anni che ho vent’anni" del 2007 e in ultimo "In caso d’amore scappa" del 2011. Ora un’importante sfida lo attende per questa nuova edizione di Ballando con le Stelle in cui si cimenterà con il ballo per la prima volta e sarà giudicato dalla temibile giuria.

Milly Carlucci sarà sempre al timone del programma che da anni macina successo sfidando Maria De Filippi con la sua C’è posta per te sulla rete ammiraglia concorrente.