Chi è Dario Cassini? Volto noto del mondo dello spettacolo è entrato, mentre il reality era già in corso, come concorrente all’Isola dei famosi. Ripercorriamo insieme la sua lunga carriera cinematografica e televisiva e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Chi è Dario Cassini: biografia e carriera

Dario Cassini è nato a Napoli, sotto il segno dei Gemelli, il 18 giugno 1967. Attualmente ha 56 anni ma tra poco più di un mese spegnerà 57 candeline. Ha due fratelli: Riccardo Cassini, anch’egli comico ed autore di programmi televisivi e radiofonici; e Marco Cassini, direttore editoriale e fondatore della casa editrice Minimum fax.

L’esordio televisivo di Dario Cassini è avvenuto nel 1989, anno in cui ha partecipato al programma condotto da Raffaella Carrà Il principe azzurro. A partire dal 1990, Cassini si è dedicato principalmente alla carriera cinematografica prendendo parte a diversi film come:

In nome del popolo sovrano (1990);

(1990); Ragazzi della notte (1995);

(1995); Facciamo paradiso (1995).

Dario Cassini è diventato noto al pubblico, però, grazie alla trasmissione Le Iene, alla quale ha partecipato nel 1997. Da quel momento la sua carriera ha preso il decollo e dal 2001 al 2003 è stato tra i comici di punta del programma televisivo Zelig. Inoltre, ha partecipato a molte edizioni del programma Colorado sempre in qualità di Comico. Tra gli anni ’90 e 2000, Dario Cassini ha continuato a recitare anche al cinema prestando il suo volto a molte pellicole di successo come:

Bagnomaria (1999);

(1999); Cemento armato (2007);

(2007); Ex (2009);

(2009); Nessuno mi può giudicare (2011);

(2011); I predatori (2020).

Nel 2022 è stato concorrente del programma televisivo Ballando con le stelle, dove ha fatto coppia con la ballerina Lucrezia Lando.

La vita privata di Dario Cassini: moglie e figli

L’attore e comico napoletano è una persona estremamente riservata e non ha mai fatto parlare di sé per la sua vita privata nonostante sia abituato a stare sotto ai riflettori. Sappiamo solo che ha una compagna di cui non ha mai reso noto il nome ne il cognome, non si sa nemmeno se i due siano effettivamente sposati o solo fidanzati.

Dario Cassini ha anche un figlio che si chiama Raffaele ed anche in questo caso non si conoscono altre informazioni sul ragazzo, fatta eccezione per il nome.

Dario Cassini all’Isola dei famosi

L’Isola dei famosi è già iniziata da quasi un mese e ci sono stati diversi colpi di scena tra abbandoni e nuovi ingressi. L’isola è ormai quasi decimata ma la trasmissione non può fermarsi così presto, motivo per cui Vladimir Luxuria, conduttrice del programma ha deciso di far sbarcare sulle spiagge dell’Honduras altri due concorrenti, tra questi figura Dario Cassini. La notizia del “naufragio” del comico napoletano è ormai certa e con molta probabilità lo vedremo in azione già a partire da oggi, 6 maggio 2024.

Leggi anche: L’Isola dei Famosi, l’annuncio della finale sorprende i telespettatori: ecco la data