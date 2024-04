Chi è Dario Maltese: carriera, studi e vita privata del giornalista Mediaset

Gli spettatori di Canale 5 riconoscono il suo volto grazie alla conduzione del TG5, divenendo uno dei giornalisti più amati di sempre.

Ecco chi è Dario Maltese, dalla carriera alla vita privata.

Dario Maltese: chi è il volto del TG5

Nato il 13 febbraio del 1977 a Erice, in Sicilia, Dario Maltese è uno dei giornalisti più conosciuti nell'universo Mediaset e la sua carriera vanta di numerosi successi.

Dopo aver frequentato in Sicilia il liceo classico, Dario Maltese decide di lasciare l'isola per trasferirsi a Roma, città in cui inizierà gli studi presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università LUISS Guido Carli.

Dall'argomento della sua tesi di laurea, dedicata allo studio della pay-tv, si intuisce il suo interesse per il mondo televisivo, settore in cui svilupperà la sua carriera.

La carriera di Dario Maltese: dal giornalismo all'Isola dei famosi

Qualche anno più tardi, Dario Maltese entrerà nel mondo Mediaset, in primo luogo come inviato per i notiziari della rete.

Occupandosi prevalentemente di economia e finanza, Maltese ottiene il Premio Ischia internazionale di giornalismo come miglior giornalista Under 35, per poi entrare a far parte della redazione del TG5.

Dalle testate online, Dario Maltese passa alla conduzione del telegiornale, prima nell'edizione notturna e poi in quella delle 13, facendosi così conoscere al pubblico.

Oltre al giornalismo, intraprende una carriera anche nell'ambito della scrittura, scrivendo il libro biografico Les Italiens.

Una sua grande passione è anche legata al mondo del cinema e delle serie tv, per il quale otterrà l'incarico di commentare gli Emmy Awards direttamente dal red carpet di Los Angeles.

Sempre su Canale 5, Dario Maltese occupa il ruolo di opinionista dell'Isola dei Famosi, sedendo al fianco di Vladimir Luxuria.

La vita privata di Dario Maltese: moglie e figli

Dopo aver scoperto chi è il marito di Cesara Buonamici, non resta che scoprire alcuni dettagli sulla vita privata di Dario Maltese.

Sono però poche le notizie a riguardo, dato il volere del giornalista di non finire sotto la luce dei riflettori: è infatti sconosciuta l'identità della persona al suo fianco, non sapendo quindi se Dario Maltese possa avere figli o meno.

