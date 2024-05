La serata dei David di Donatello 2024 si è trasformata in un trionfo per “C’è ancora domani”, il film che ha fatto brillare Paola Cortellesi in una tripla veste sorprendente: vincitrice del David del pubblico, miglior attrice protagonista e regista esordiente. Durante l’evento, trasmesso dalla storica cornice dello studio 5 di Fellini su Rai1, la pellicola si è imposta come un fenomeno trasversale, raccogliendo applausi sia dalla critica che dal grande pubblico.

Paola Cortellesi: un talento poliedrico e pluripremiato

Paola Cortellesi, con la sua performance memorabile, ha dimostrato ancora una volta la sua poliedricità artistica e il suo profondo legame con il mondo del cinema. Durante la cerimonia dei David di Donatello, ha approfittato del palco non solo per celebrare il successo del suo film ma anche per riflettere sull’importanza del cinema come punto di incontro culturale e sociale. Le sue parole hanno toccato il cuore di molti, ribadendo come il cinema possa servire da ponte tra diverse realtà e come esso giochi un ruolo cruciale nell’arricchire e condividere esperienze umane.

“Grazie ai 5 milioni di spettatori che hanno superato la quotidianità per immergersi nelle emozioni del mio film,” ha dichiarato Cortellesi, riconoscendo come il suo lavoro abbia raggiunto e commosso un vasto pubblico. Questa affermazione non solo sottolinea il successo commerciale del film ma evidenzia anche il suo impatto emotivo e sociale, dimostrando come il cinema possa effettivamente trasformare e arricchire la vita quotidiana delle persone fino a portare gli attori e registi a riconoscimenti prestigiosi come il David di Donatello 2024.

Le riflessioni della Cortellesi hanno messo in luce il potere del cinema di unire le persone attraverso storie che rispecchiano, sfidano e celebrano la condizione umana.

Pioggia di premi

Il film ha ottenuto un successo straordinario, riuscendo a catturare l’attenzione del pubblico e della critica, e segnando un momento significativo nella carriera di tutti coloro che vi hanno partecipato. Oltre ad avere ricevuto un’accoglienza entusiastica dal pubblico, il film ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui quello per la miglior sceneggiatura originale. Questo premio non solo ha consolidato ulteriormente la reputazione della già affermata Cortellesi, ma ha anche segnato un punto di svolta nella sua carriera, dimostrando la sua abilità e versatilità come sceneggiatrice.

Nel cast, Emanuela Fanelli ha brillato, conquistando il premio per la miglior attrice non protagonista. Questo riconoscimento ha messo in luce la forza del team femminile dietro al successo del film, evidenziando il talento e la dedizione delle donne coinvolte nella produzione. La vittoria di Fanelli ha sottolineato non solo la sua eccellente performance individuale ma anche l’importante contributo delle donne nel campo cinematografico, che continua a crescere e a guadagnare riconoscimento a livello internazionale.

Questi successi riflettono la qualità del lavoro svolto e l’impatto emotivo e artistico del film, rafforzando il suo status nel panorama cinematografico e ispirando altre produzioni a valorizzare e riconoscere il talento femminile sia davanti che dietro la macchina da presa.

I vincitori dei David di Donatello 2024

Altri artisti e opere hanno ricevuto meritate acclamazioni; tra questi, Elio Germano per il suo ruolo in “Palazzina Laf” e Diodato, che ha ottenuto il premio per la miglior canzone originale. L’evento ha anche riservato un posto d’onore a figure leggendarie, come Giorgio Moroder, a cui è stato tributato il David alla Carriera.

Ecco tutti i premi:

Miglior attrice non protagonista Emanuela Fanelli, C’è ancora domani

Miglior attore non protagonista Elio Germano, Palazzina LAF, il film diretto e interpretato da Michele Riondino

Miglior sceneggiatura originale C’è ancora domani

David Speciale 2024 a Vincenzo Mollica

Miglior scenografia, Andrea Castorina per la scenografia e Valeria Vecellio per l’arredamento in Rapito di Bellocchio

Migliori costumi ai due costumisti e scenografi Sergio Ballo e Daria Calvelli in Rapito di Bellocchio

David alla Carriera, Giorgio Moroder

Migliore sceneggiatura non originale Rapito. Premiati Marco Bellocchio e Susanna Nichiarelli

Miglior esordio alla regia, Paola Cortellesi

Miglior canzone originale Diodato, per il brano La mia terra dal film Palazzina Laf

Miglior attrice protagonista Paola Cortellesi

Miglior fotografia Paolo Carnera per Io capitano di Matteo Garrone

Miglior montaggio Marco Spoletini per Io capitano

Miglior attore protagonista Michele Riondino per Palazzina Laf

Oltre il Riconoscimento

L’edizione di quest’anno dei David di Donatello non ha solo celebrato i successi cinematografici, ma ha anche aperto un dialogo su come il cinema possa fungere da catalizzatore di cambiamento e inclusione sociale. Le parole di Cortellesi hanno risuonato come un invito a riconoscere e valorizzare la diversità di voci e talenti nel panorama cinematografico italiano.

In sintesi, la notte dei David di Donatello 2024 ha ribadito il ruolo del cinema come specchio della società, con “C’è ancora domani” che si conferma non solo un successo di critica e pubblico ma anche un simbolo di come la settima arte continui a evolversi, sfidando convenzioni e aspettative.