Chi era David Soul: curiosità sull'interprete del detective Hutchinson di Starsky & Hutch

Famoso in ogni angolo del globo per aver dato il volto al detective Hutchinson di Starsky & Hutch, David Soul è morto nei primi giorni del 2024 all'età di 80 anni. Vediamo chi era ripercorrendo biografia, carriera e vita privata.

Chi era David Soul: biografia e carriera dell'attore di Starsky & Hutch

All'anagrafe David Richard Solberg, David Soul è nato il 28 agosto 1943 a Chicago, sotto il segno zodiacale della Vergine. Cresciuto in una famiglia di origini norvegesi, ha trascorso l'infanzia viaggiando tra l'America e l'Europa perché suo padre era un pastore luterano impegnato con le missioni umanitarie.

Appassionato di musica e recitazione fin da bambino, ha debuttato nel 1967 in un programma televisivo simile ad un talent. Qui ha avuto la possibilità di cantare indossando una maschera da sci per coprire il volto. Poco dopo, ha mosso i primi passi come attore, entrando a far parte di film come Star Trek e Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan.

Il successo è arrivato nel 1975, quando David è stato ingaggiato per il ruolo del detective Hutchinson in Starsky & Hutch. Da questo momento in poi, la sua carriera l'ha visto dividersi tra la recitazione e la musica, ottenendo successo in entrambi i settori.

Dopo una pausa legata a problemi di alcolismo, che ha superato in seguito ad una lunga terapia, Soul è tornato a lavorare assiduamente a partire dal 1988. Tra i titoli televisivi di maggiore successo si ricordano: Il segreto del Sahara, Starsky & Hutch il film, Lewis, La ballata dei vagabondi, Appuntamento con la morte e Brividi nella notte. Per quanto riguarda la musica, l'album che ha ottenuto grandi apprezzamenti è Gold, che contiene le sue canzoni più famose, come: Don’t Give Up On Us, Silver Lady, Going In With My Eyes Open e It sure brings the love in your eyes. Nella carriera di Soul c'è anche un documentario intitolato America.

La vita privata di David Soul: moglie e figli

La vita sentimentale di David Soul è stata piuttosto turbolenta. Si è sposato ben cinque volte e ha avuto sei figli, cinque maschi e una femmina. Le donne alle quali ha giurato amore eterno, nonché madri dei suoi pargoli, sono: Mirriam Solberg (1964-1965), Karen Carlson (1968-1977), Patti Carmel Sherman (1980-1986), Julia Nickson-Soul (1987-1993) e Helen Snell (dal 2010).

L'attore e cantante è morto il 4 gennaio 2024, all'età di 80 anni. A rendere pubblica la triste notizia è stata la quinta moglie, al suo fianco fino all'ultimo giorno. Nel comunicato stampa si legge:

David Soul, marito, padre, nonno e fratello amatissimo, è morto ieri dopo aver coraggiosamente combattuto per la vita con al fianco la sua adorata famiglia.

Le cause del decesso non sono note. I fan, che lo ricordano con affetto, si sono stretti al dolore della famiglia.