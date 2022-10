Dopo alcune clamorose eliminazioni, abbandoni e squalifiche, la casa del Grande Fratello potrebbe aprire le porte ad un volto già visto e chiacchierato: parliamo della bellissima modella Dayane Mello. L'indiscrezione è trapelata da qualche giorno e presto potremo saperne di più. Nel frattempo scopriamo di più su di lei, sul suo percorso lavorativo e su come è diventata famosa.

Chi è Dayane Mello e come è diventata famosa

Dayane Mello, classe 1989, ha iniziato la sua carriera come modella in Brasile all'età di 16 anni venendo notata da una talent scout. Arriva in Italia nel 2014 e il suo nome inizia a circolare sul web grazie alla sfilata alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2017, quando sfila sul red carpet con Giulia Salemi con un vestito fuxia dal vertiginoso spacco inguinale che fa molto parlare.

Successivamente si fa conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione ad alcuni reality come l’Isola dei famosi, Pechino Express e il Grande Fratello VIP 2020, occasione durante la quale aveva dovuto lasciare temporaneamente la casa dopo aver ricevuto la notizia che il fratello Lucas Mello, era venuto a mancare in un incidente stradale a bordo della sua macchina utilitaria avvenuto nella città di Santa Caterina.

Per lei secondo alcuni rumors potrebbe aprirsi di nuovo la possibilità di entrare nella casa del GF Vip, sembra infatti che il suo nome sia in lizza insieme a quello di Teresa Langella.

Carriera TV di Dayane Mello

Dayane Mello, subito dopo l’inizio della carriera come modella, è diventata una delle più famose a livello mondiale grazie a campagne realizzate per alcuni importanti brand internazionali come L’Orèal, Breil, Yamamay e Intimissimi. La si è vista inoltre comparire in video-clip musicali di cantanti come Will.i.am e Emis Killa. Oltre ai reality, Dayane ha partecipato anche Ballando con le stelle di Milly Carlucci e a Monte Bianco – sfida verticale, ma la conoscenza del grande pubblico arriva nel 2017 con l’Isola dei Famosi e viene ribadita nel 2020 quando partecipa a Pechino express in squadra con Ema Kovac, nel team delle “Top”.

Nel settembre 2021, la Mello ha partecipato inoltre al reality show brasiliano A Fazenda 13, in cui sono diventati virali alcuni video della stessa Dayane, alterata dall’alcol, in cui riceverebbe delle molestie dal concorrente Nego do Borel, poi squalificato poi dal programma.

Vita privata, dalla figlia piccola all'ex-compagno

Dayane ha una figlia, Sofia, di 7 anni, nata dalla relazione con il modello e concorrente della terza edizione di GF Vip Stefano Sala. La relazione con Stefano Sala è finita nel 2017, quando i due si sono lasciati e, attualmente, Dayane è single e vive a Como con la figlia Sofia ed è in cerca del vero amore.

I fidanzati di Dayane Mello

Dayane Mello ha avuto una relazione breve con Mario Balottelli a cui però dichiarava di sentirsi ancora molto legata, come ha confessato all’interno della casa del Grande Fratello VIP parlando con Enock, il fratello di Mario. Una storia che sembra tornata alla passione nell’aprile 2021, quando Dayane e Mario Balotelli che sono stati paparazzati più di una volta dal settimanale Chi a Milano.

In precedenza, Dayane ha avuto una lunga relazione con l’oro olimpico 2004 del tennis Nicolás Massú e successivamente con Carlo Gussalli Beretta, erede della famiglia di armatori, che attualmente sta con Giulia De Lellis. Nel 2020 Dayane Mello interrompe una frequentazione con l’imprenditore Gianmaria Antonolfi, fotografato in un bacio appassionato con Belèn.