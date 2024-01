Chi è Debora Ergas: vita privata e curiosità sulla figlia di Sandra Milo

Debora Ergas è la primogenita di Sandra Milo. Da sempre molto riservata, è una delle giornaliste di punta della Rai, nonché inviata di Alberto Matano nella trasmissione La vita in diretta. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Debora Ergas: chi è la figlia di Sandra Milo

Classe 1963, Debora Ergas è nata il 10 febbraio a Milano, sotto il segno zodiacale dell'Acquario. Figlia dell'indimenticabile Sandra Milo, scomparsa il 29 gennaio 2024 all'età di 90 anni, e del produttore greco Moris Ergas, morto nel 1995, si è avvicinata al giornalismo fin dalla giovane età.

Giornalista professionista dal 2001, Debora è riuscita a costruirsi una carriera importante in Rai, che l'ha vista anche diventare inviata della trasmissione La vita in diretta. Nel 2020, dopo la prima ondata di Covid, la Ergas e la madre hanno condotto una rubrica in giro per l’Italia durante l’edizione estiva del programma.

Debora vive a Roma e ha due fratelli, Azzurra e Ciro, nati dalla relazione tra mamma Sandra e Ottavio De Lollis. Pur essendo figlia di una grande diva, musa di Fellini, la Ergas non ama particolarmente i riflettori ed è molto riservata.

Le notizie che abbiamo sul suo conto vengono soprattutto dalle interviste rilasciare dalla madre nel corso della sua lunga carriera. Sappiamo, ad esempio, che la Milo ha dovuto affrontare 44 processi, sia civili che penali, per averne l'affidamento. Ospite di Domenica In, l'attrice aveva raccontato:

Avevo lasciato il cinema per i figli, perché altrimenti il Tribunale dei minori non mi avrebbe affidato la bambina più grande, Debora. Ho passato 44 processi, ho battuto Berlusconi. È stato terribile. Sono l’unico caso in cui la Chiesa, dopo aver concesso la nullità di nozze, ha ritirato tutto e ha rifatto il processo. Io ero già incinta del mio terzo figlio, temevo di perdere la maternità su tutti. Andai dal Cardinale Staffa, capo supremo della Cancelleria, gli dissi: ‘Cardinale io sono disperata, ho paura di perdere i miei figli, appena il Papa esce dal Vaticano mi butto sotto la sua macchina e lui mi dirà: Figliola perché l’hai fatto? e io gli dirò che non ce la faccio più'.

La vita privata di Debora Ergas: marito e figli

La figlia di Sandra Milo è sempre stata molto riservata, per cui non sappiamo se sia sposata o abbia dei figli. Qualche tempo fa, precisamente nel 2017, è finita al centro dell'attenzione perché non ha preso bene l'imitazione di Virginia Raffaele alla madre durante il Festival di Sanremo. "Peccato quelle battute nei confronti di una signora di quasi 84 anni, che è stata musa di Fellini", commentò sui social la giornalista.

Il riferimento è alle battute pungenti ed esagerate della Raffaele, come: "Ho avuto tre mariti, tu dirai che noia, però ho avuto anche 2 trombamici". La Milo, dal canto suo, aveva così parlato della figlia:

Debora ha sempre saputo quello che voleva, ma quello che mi piace di lei è la sua grande onestà intellettuale perché lei è una giornalista, ma non si limita a raccontare, ma ascolta e s’informa.