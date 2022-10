La storica band sbarca a Milano con un evento sold out. Ecco come raggiungere il forum di Assago, gli orari e la scaletta completa dell'evento. Immancabile sul palco Smoke on the water.

Dopo vari rinvii a causa del Covid-19, i Deep Purple riescono finalmente ad esibirsi a Milano. La data al Forum era prevista per il 19 ottobre 2020 per poi essere spostata al 19 ottobre 2019 e rinviata definitivamente al 17 ottobre 2022. Stasera è il grande giorno per tutti i fan che non vedono l'ora di sentire i loro idoli live dopo tanta attesa.

Ricordiamo che i biglietti acquistati restano validi per la nuova data del concerto. Ecco cosa sapere sul maxi concerto, orari, indicazioni per raggiungere il Forum e scaletta.

I Deep Purple, stasera 17 ottobre il concerto evento. Le info utili

La rockband calcherà finalmente il palco. L’attesa, iniziata nel 2020, è stata lunga ma sicuramente la band non deluderà le aspettative del fedele pubblico. Il concerto avrà luogo al Forum di Assago (Milano) alle h 21.00: sarà però possibile accedere alla struttura dalle h 18.30 e assistere alle h 19:30 all’esibizione dei Jefferson Starship, gruppo rock di San Francisco che aprirà lo show.

Come raggiungere il Mediolanum Forum ad Assago (Milano)

É possibile raggiungere il concerto sia in macchina che con i mezzi pubblici: vediamo quali sono i percorsi da seguire.

In macchina il Forum di Assago, a tre chilometri dal centro città, è raggiungibile attraverso l’uscita autostradale Assago-Milanofiori situata all’incrocio del tratto iniziale dell’A7 Milano-Genova e la tangenziale Ovest di Milano. Una volta arrivati sarà possibile parcheggiare la macchina senza “stress”, infatti, vicino al Forum sono presenti 2.000 posti auto a cui si aggiungono i posti interni al complesso.

Con i mezzi pubblici si raggiungere il luogo del concerto comodamente grazie ad una fermata riservata al Forum della Linea 2 (verde) della Metropolitana. La fermata è Assago - Milanofiori Forum, a pochi minuti da Cadorna.

Se invece arrivate dagli aeroporti di Milano Malpensa o Linate potete raggiungere stazione Centrale o piazzale Cadorna in autobus.

La scaletta del concerto, tutte le canzoni che canteranno

Di seguito la scaletta dei brani che i Deep Purple canteranno sul palco del Forum nella serata del 17 ottobre:

Highway Star

Pictures of Home

No Need to Shout

Nothing at All

Uncommon Man

Lazy

When a Blind Man Cries

Anya

Keyboard Solo

Perfect Strangers

Space Truckin’

Smoke on the Water Hush (Joe South cover)

Black Night