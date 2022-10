Bastano una chitarra e una voce sensazionale per dar vita a una magia. Scopriamo insieme chi è Delì Lin, che sul palco di X-Factor ha conquistato tutti con la sua versione di Edge of Desire di John Mayer.

Non c’è due senza tre! La terza – e ultima – puntata di Audition di X Factor è andata in onda giovedì 28 settembre, e ci ha fatto scoprire altri giovani e bravissimi talenti.

Tra questi, ce n’è stato uno che ha conquistato tutti per la sua tenerezza e la sua voce dolce e coinvolgente: stiamo parlando di Delì Lin, che sul palco di X Factor ha portato la sua versione di Edge of Desire di John Mayer.

Chi è Delì Lin: ecco cosa sapere

A volte, è proprio vero che “Less is more”. Con la sola chitarra ad accompagnare una voce a dir poco emozionante, Delì Lin ha immediatamente conquistato il pubblico e i giudici di X Factor.

Quando si presenta, Delì Lin dice di non aver mai cantato di fronte a nessuno, nemmeno ai suoi amici di Treviso, la città in cui vive. Come può sentirsi, dunque, se non estremamente agitato? Le migliaia di persone dell’Allianz Club lo spaventano, ma il giovanissimo cantante (di appena 18 anni) non ha nulla da temere.

Certo, poco prima di esibirsi non si accorge di non aver inserito il Jack alla chitarra, ma passato quel momento, ecco che inizia la magia. Delì Lin chiude gli occhi, suona le prime note e canta Edge of Desire di John Mayer, con una voce nitida e avvolgente.

I giudici lo guardano rapito, Ambra si commuove, e il pubblico regala al cantante una meritatissima standing ovation, urlando “Quattro Sì”. Ma la giuria ha già il suo verdetto: Rkomi vota Sì, senza la minima esitazione, e Fedez dichiara di aver capito subito, dopo pochi secondi di esibizione, di trovarsi di fronte a un talento imperdibile.

Per la gioia di Delì Lin, la richiesta del pubblico viene accolta, e così il cantante può continuare la sua avventura ai Bootcamp con i tanto desiderati Quattro Sì da parte dei giudici.

Non ci resta che attendere la prossima puntata e scoprire cosa succede: riuscirà Delì Lin, insieme agli STT, a Lucrezia Maria Fioritti e a tutti gli altri talenti che hanno superato le audizioni a proseguire la corsa verso il Live Show di X Factor? Stay tuned!