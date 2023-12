Le nostre case ormai sono una giungla di elettrodomestici: ma senza ombra di dubbio l’apparecchio più amato ed usato è la lavatrice.

Non si potrebbe immaginare il nostro quotidiano senza quest’apparecchio, nonostante i consumi non troppo bassi.

Naturalmente ad influire sui consumi ci sono molte variabili: la classe, la marca ma anche il detersivo usato.

Dunque scegliere il detersivo più adatto per il nostro bucato non è facile, per i tanti marchi, le tante offerte e i differenti prezzi proposti

Quest’ultimo ha anche un forte impatto sull’ambiente ed ecco che moltissimi marchi si stanno prodigando a realizzare versioni eco di tali prodotti.

Ma quali caratteristiche deve avere un detersivo per lavatrice considerato “ecofriendly” e quali soo i migliori sul mercato?

A darci una mano nella scelta arriva la classifica di Altroconsumo: ecco la top 3 dei prodotti migliori.

Detersivi ecologici, ecco la top 3 dei migliori per Altroconsumo

Scegliere il detersivo migliore per la nostra lavatrice è molto difficile. In commercio ce ne sono di tanti tipi e formati: in polvere, liquidi ed in capsule.

Inoltre la scelta diventa ancora più faticosa se si cerca un detersivo ecofriendly. Pochi lo sanno ma un detersivo contiene tensioattivi, coloranti e profumi chimici, fosforo, fosfati e fosfonati, e ancora sbiancanti ottici, sodio perborato, conservanti.

Le percentuali di questi elementi nel detersivo ne determinano la classificazione di prodotti ecologici o meno.

Pertanto è molto importante conoscere le etichette e alcune diciture individuate dalle aziende per classificare i prodotti.

Ad esempio:

• eco-friendly, significa che il prodotto non è dannoso per l’ambiente;

• green, significa a favore dell’ambiente;

• naturale, significa che contiene ingredienti provenienti da fonti naturali ;

• biologico, significa privo di sostanze chimiche dannose per la salute e per l’ambiente;

• sostenibile, invece significa non dannoso per l’ambiente perché non sfrutta fonti non rinnovabili;

• zero waste, invece è un prodotto che minimizza l’impatto ambientale non generando scarti e rifiuti.

Inoltre è opportuno conoscere i quattro marchi che certificano se un detersivo è ecologico o meno.

Si tratta di:

• Ecolabel Ue, marchio europeo di qualità ecologica;

• Icea “Eco bio detergenza”, rilasciato dall’Icea;

• Aiab detergenza pulita, marchio che certifica il ridotto impatto ambientale e il rispetto della salute;

• Certificazione Lav, rilasciata dalla Lega anti vivisezione.

Ma quali sono allora i migliori detersivi per lavatrice ecofriendly, secondo i test di Altroconsumo?

Altroconsumo ha condotto il test su 33 detersivi liquidi universali per lavatrice e ha stilato la classifica dei migliori per efficacia, prezzo e impatto sull’ambiente.

Per valutare i detersivi liquidi sono stati considerati gli ingredienti e l’imballaggio.

Il migliore del test è stato eletto Carrefour Eco Planet Mughetto e Lavanda con 73 punti.

Questo è anche il migliori per Scelte Green, dato l’ottimo risultato ottenuto in termini di impatto ambientale.

L’ottimo punteggio è stato ottenuto sia per la composizione che per la presenza di Ecolabel europeo.

Buone anche le prestazioni di lavaggio, sulle varie macchie e rispetto ai colori.

Detersivi ecologici, ecco gli altri in classifica

Sempre secondo la classifica stilata da Altroconsumo, al secondo posto si posiziona Ecoblu Bucato Marsiglia con 72 punti.

Il prodotto ottiene anche la menzione di Migliore Scelta Green. Infatti si tratta di un prodotto molto rispettoso dell’ambiente e molto efficace contro lo sporco.

La linea Eco Blu è dermatologicamente testata e il detersivo contiene solo ingredienti di origine vegetale. Il prezzo medio, si attesta sui 4,27 euro per confezione.

Segue poi Dat 5 (MD) Marsiglia con punti 60 punti, classificato come prodotto di qualità buona per le prestazioni ma ha un giudizio insufficiente per quanto riguarda l’impatto ambientale.

Questo il migliore acquisto

Altroconsumo, affida la palma di migliore acquisto Formil Lidl-Marsiglia con un punteggio di 62 .

Il prodotto è adatto a tutti i tipi di bucato e lascia capi profumati, bianchi e brillanti.

Il prodotto è un po meno rispettoso dell’ambiente perché tra gli ingredienti sono presenti elementi ad alto impatto sulle acque.