La seguitissima serie di Sky Atlantic che racconta il lato più torbido dell'economia mondiale entra sempre più nel vivo. Il penultimo appuntamento con Diavoli 2 infatti è previsto per la serata di venerdì 6 maggio 2022. In queste due puntate la tensione tra Dominic Morgan e Massimo Ruggero (interpretati rispettivamente da Patrick Dempsey e Alessandro Borghi) si farà sempre più palpabile. Ma come andrà a finire? In attesa di scoprirlo vi diamo alcune anticipazioni.

Diavoli 2: tutte le anticipazioni sul quinto e sul sesto episodio

Dominic e Massimo: il primo ha insegnato all'altro tutto ciò che sapeva sull'economia, il secondo, dopo aver assorbito tutto quello che c'era da sapere ha contribuito alla cacciata del proprio mentore dalla NYL. Insomma, gli ingredienti per un finale esplosivo sembrano esserci davvero tutti.

Il quinto episodio di Diavoli 2 apre la serata per quelle che saranno due puntate al cardiopalma. A Mayfair (Londra), davanti ad una banca, avviene un incidente che potrebbe portare a scoprire chi si cela dietro l'identità del "creatore di Bitcoin".

Si scatena così una vera corsa contro il tempo tra Dominic Morgan, i cinesi e Massimo Ruggero. Proprio quest'ultimo, nel sesto episodio, escogita un nuovo piano per proteggere l'Europa e impedire che la Cina o gli Stati Uniti escano vincitori di quella denominata come "la guerra dei dati".

In attesa del gran finale di stagione: Diavoli 3 si farà?

Siamo ormai arrivati alle battute finali della seconda stagione di Diavoli. Gli ultimi due eposodi, ovvero il settimo e l'ottavo, sono infatti previsti per venerdì 13 maggio. Ma i fan sono avvisati: la Lux Vide (la società di produzione della serie) ha già fatto sapere che ci sarà una terza stagione e, probabilmente anche una quarta.

Insomma Diavoli si appresta a diventare una vera e propria saga. Dopotutto, gli argomenti di attualità a cui ispirarsi non mancano di certo. Come sappiamo infatti nel corso di queste stagioni sono stati affrontati diversi temi che ormai conosciamo bene.

Una su tutti la pandemia del Coronavirus che ha piegato tantissimi settori di tutti i paesi nel mondo, ma anche la Brexit che ha visto appunto l'uscita del Regno Unito dall'Europa, la questione ambientale e anche i Bitcoin, che insieme al Metaverso è un piccolo assaggio di "futuro". Tutti episodi che hanno segnato, in un modo o nell'altro la nostra epoca e che, negli anni a venire i ragazzi studieranno sui libri di storia.

Va da sé che, con tutta probabilità, nelle nuove stagioni previste per Diavoli potrebbe venire affrontato anche lo spinoso tema dell'Ucraina, con tutti i fattori che hanno portato la Russia a dichiararle guerra. Una situazione che appare ancora molto delicata e che più volte ci ha spinto a chiederci se fossimo davvero sull'orlo di una possibilie terza guerra mondiale.

Ma tutte queste almeno per il momento rimangono solo ipotesi. Per sapere qualcosa in più a riguardo non ci resta che proseguire con la visione della serie, che comunque promette ancora grandi sorprese.