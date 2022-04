Sta per arrivare in Italia Diavoli 2, la serie tv targata Sky che ha fatto impazzire il pubblico: tra alta finanza e affari la seconda stagione porterà una ventata di novità.

Torna il grande successo di Diavoli, la serie tv di alta finanza targata Sky. Il successo della prima stagione ha permesso alla produzione di pensare anche ad una seconda. Con qualche ritardo per via del periodo di emergenza Covid, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: le registrazioni di Diavoli 2 sono finite e la serie arriverà il 22 aprile su Sky e Now.

Diavoli 2: le anticipazioni

La seconda stagione del financial thriller internazionale vedrà ancora una volta i protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey: entrambi gettonatissimi e sex simbol contemporanei. La serie tv indaga i misfatti dell’alta finanza mondiale, dove in molti vorrebbero lavorare ma che purtroppo rimane un luogo chiuso ermeticamente.

Anche per questo la serie tv è riuscita ad ottenere un seguito non indifferente, soprattutto in Italia. Sky riprende la storia dal best seller I diavoli di Guido Maria Brera.

Grande emozione da parte dei protagonisti che non si sarebbero mai aspettati un seguito così forte ma soprattutto non si sarebbero mai aspettati spettatori che prendevano tutte le fasce d’età: dai più giovani, fino agli adulti e i più anziani.

Tantissimo pubblicizzata anche su Spotify, piattaforma per lo streaming della musica, Diavoli (Devils) è una serie televisiva italiana, britannica e francese che è riuscita a fare breccia anche su un pubblico di adolescenti ancora non del tutto consapevoli delle logiche sporche dell’alta finanza.

La prima stagione è uscita su Sky e su Now TV nel 2020. Dopo il successo dei primi 10 episodi, adesso nel 2022 stanno arrivando i prossimi 8, ognuno di circa 60 min (una durata più alta rispetto allo standard delle serie tv che vedono episodi di 40 min, in questo caso quindi si tratta di veri e propri mini film che hanno richiesto un enorme impegno da parte dei protagonisti, presenti in ogni episodio).

Prima di raccontarvi i dettagli di questa seconda stagione in uscita, vediamo nello specifico cosa ha raccontato la trama della prima, e come la seconda si aggancerà a quest’ultima.

Diavoli, la prima stagione della serie tv

È Londra del 2011 e l’italiano Massimo Ruggero è il responsabile del trading per la New York-London Investment Bank, un gigante bancario che inizia a vedere i primi cedimenti per via della crisi finanziaria europea. Grazie alle speculazioni il protagonista riesce a guadagnare milioni.

Il suo collega e amministratore delegato della banca gli negherà però la promozione per uno scandalo che ha coinvolto anche la ex moglie di Massimo.

Nel corso degli episodi il protagonista si accorgerà che sotto al rifiuto c’è qualcosa di ancora più grande, a questo punto con la sua squadra di hacker deciderà di scoprire cosa sta succedendo dietro questi movimenti sospetti. Verso la fine della prima stagione Massimo si troverà coinvolto negli affari dei Diavoli che muovono le corde del mondo e a questo punto dovrà decidere se combatterti oppure decidere di unirsi a loro.

Il cast della serie tv Sky

Il cast della serie tv vede i due protagonisti Alessandro Borghi nei panni di Massimo Ruggero e Patrick Dempsey in quelli di Dominic Morgan.

Torneranno poi nel cast anche Malachi Kirby, Paul Chowdhry e Pia Mechler nei panni dei Pirati, ovvero il team hacker fedelissimi di Massimo Ruggero. A seguire nel cast dei nuovi episodi ci sarà anche Li Jun Li, Joel de la Fuente e Clara Rosager.

Per quanto riguarda la regia è stata confermata già nel 2021 anche per i nuovi episodi la squadra composta da Nick Hurran e Jan Maria Michelini. Insomma Sky ha deciso di investire sui successivi episodi puntando anche su nuove entrate per smuovere la trama, la quale rimarrà comunque orientata sulla tematica dell’alta finanza, portando avanti i segreti che si nascondono dietro i milioni di dollari e i grandi affari.

La trama dei nuovi 8 episodi della seconda stagione

Se nella prima stagione ci trovavamo nel 2011, nella seconda gli anni sono andati avanti di tanto: si parla infatti del 2016 e della Brexit dietro l’angolo. Nel frattempo, in America c’è Trump che lotta in tutti i modi per salire alla Casa Bianca chiedendo voti ai contadini del Dakota che alla fine hanno sostenuto fino all’ultimo la sua presidenza.

La serie sarà ancora una volta super attuale, soprattutto per quanto riguarda la sceneggiatura nella quale i registi hanno deciso di inserire tantissimi riferimenti a cose già successe nell’attualità del nostro quotidiano.

Massimo Ruggero, il protagonista interpretato da Alessandro Borghi, è riuscito a far saltare i programmi a Dominic Morgan, l’altro protagonista interpretato da Patrick Dempsey. Sono passati ben 4 anni dal colpo che ha tessuto la trama fino all’ultimo episodio della prima stagione.

Adesso che i partner cinesi sono stati assorbiti dalla Nyl, la banca per la quale i ltrader italiano lavora da sempre, Dominic metterà in guardia il suo competitor. A quanto pare sono proprio loro che hanno come obiettivo quello di mettere contro gli Usa la banca, perseguendo una guerra silenziosa contro il colosso nemico (così come in realtà sembra accadere da ormai anni anche nel nostro quotidiano).

La Cina cerca di arrivare al controllo tecnologico dei dati sensibili di milioni di persone (e anche questa volta non ci discostiamo troppo dalla realtà), per questo pronti a tradirlo il prima possibile. A questo punto, nella seconda metà di episodi, Massimo dovrà capire con chi schierarsi. Si dovrà fidare di Dominic, che al tempo fu suo mentore, oppure fidarsi dei suoi nuovi partner in crime?

La serie arriverà a toccare diversi temi di una attualità incredibile, quali i social network e le varie piattaforme che tutt’oggi utilizziamo nel quotidiano, ma soprattutto il Bitcoin che ha aperto ormai negli ultimi anni la strada a tutte le altre cryptovalute sulle quali si costruisce un mercato senza regole.

Si arriverà quindi al 2020. Si arriverà alla pandemia globale e a tutto ciò che ne è conseguito: Massimo si ritroverà ancora più in crisi perché decidere con chi schierarsi diventerà scelta ardua, in un costante oscillare tra un problema e l’altro.

Cosa starà succedendo nel mondo? E come farà il protagonista a non far crollare il suo impero finanziario? L’avvincente serie tv metterà in scena la crisi che tutt’ora il mondo sta vivendo e tutto ciò la renderà ancora più allettante della prima stagione. Ma quando si potrà avere il privilegio di guardarla in Italia?

Quando esce la seconda stagione

Il 22 aprile 2022 è la data ufficiale di arrivo in Italia con Sky per i possessori dell’abbonamento, oppure in streaming sulla piattaforma Now TV.

Sarà il canale Sky Atlantic ad ospitare come sempre la stagione. Non si tratta quindi di una serie Netflix, una delusione per i tanti abbonati al servizio. La storia ispirata al libro edito da Rizzoli verrà girata per la seconda stagione tra Roma e Londra, interamente in inglese (nonostante il protagonista sia italiano non solo nella realtà ma anche nella trama).

Diverse scene presenteranno sullo sfondo il Roma Convention Center, e altri palazzi della Capitale che chi è appassionato di finanza sicuramente riconoscerà. Anche nella prima stagione sullo sfondo sono stati proposti diversi luoghi italiani: ad esempio Dominic e Massimo si incontrano a Cetara, sulla Costiera amalfitana.

La serie tv più attuale degli utlimi tempi targata Sky arriva in Italia

Tra pandemia, big data e scontro oriente e occidente, Diavoli 2 si presenta come la serie più attuale in assoluto, un thriller finanziario che non avrà rivali poiché toccherà le tematiche più preoccupati del nostro contemporaneo, servendole sul piatto d’argento degli affari finanziari che muovono il mondo.

Le sfide dovute alla pandemia non sono solo quelle che vedremo all’interno della sceneggiatura della serie tv, ma anche quelle che hanno complicato le riprese durante questi ultimi periodi tra chiusure, tamponi e limitazioni.

Tante, insomma, le fragilità umane raccontate nella serie, quelle che si nascondono dietro il mondo perfetto e controllabile dei numeri, ma che spesso ne influenzano le sorti, rischiando di far crollare imperi di carta e investimenti milionari.

Il tutto vedrà una guerra tra potenze perché Cina e America entreranno nella scena già dai primi episodi:renderanno la sfida ancora più adrenalinica, così assicurano gli operatori tecnici che hanno curato ogni minimo dettaglio dalla fotografia, ai costumi, fino alla scelta musicale.

L’investimento di Sky riuscirà a portare in scena un lavoro certosino che appassionerà lo spettatore fino all’ultima puntata, almeno questo è il sogno in grande dei protagonisti. Non ci resta quindi aspettare qualche giorno per avere le conferme che cercavamo, o magari per smentire tutti i preamboli di questo paragrafo. Diavoli 2 vincerà la sfida oppure si fermerà al successo della prima stagione? È questo il dubbio che assale ormai da mesi i telespettatori che aspettano l’arrivo dei nuovi episodi.

