Diletta Leotta ed il portiere Loris Karius hanno attualmente attirato l’attenzione delle cronache rosa. Sembra ormai certo che il volto di Dazn ed il portiere del Newcastle siano a tutti gli effetti una coppia. Alcune notizie ci vanno più caute e vedono soltanto un flirt più che una storia d’amore vera e propria.

In ogni caso, che tra la Leotta e Karius possa esserci del tenero è ormai un dato di fatto. Indipendentemente dalla profondità della presunta relazione, ci sono degli indizi che hanno confermato il flirt.

Scopriamo quali.

Diletta Leotta, è Loris Karius il suo nuovo fidanzato: questi indizi lo confermano

La conferma di una storia d’amore tra la giornalista di Dazn Diletta Leotta ed il portiere Loris Karius proviene dalla rivista “Gente”.

Secondo il giornale, infatti, il portiere ventinovenne e la Leotta hanno iniziato a seguirsi a vicenda su Instagram da alcune settimane. Ma questo dettaglio non sarebbe l’unico a confermare il flirt tra Diletta Leotta e Karius.

Di recente, la giornalista avrebbe iniziato un corso intensivo di inglese per migliorare la propria conoscenza della lingua. Un miglioramento che, stando alle cronache rosa, è necessario per comunicare meglio con la sua nuova fiamma.

Loris Karius è infatti tedesco e la comunicazione tra i due potrebbe rivelarsi difficoltosa. È per questo, secondo “Gente”, che Diletta starebbe cercando di potenziare la sua conoscenza dell’inglese.

Diletta Leotta, arriva Karius dopo Can Yaman

La nuova storia d’amore con Karius potrebbe finalmente far dimenticare a Diletta Leotta l’attore Can Yaman. Nel 2021, l’attore turco e la giornalista di Dazn avevano infatti reso pubblica la loro relazione.

Una relazione che aveva suscitato reazioni differenti da parte del pubblico. In molti credevano che fosse davvero importante, mentre per altri non è stata altro che una trovata pubblicitaria.

Eppure, si è anche arrivati a parlare di convivenza e di matrimonio. Dopo la rottura tra i due, venne diffusa una foto in cui Can, in ginocchio, donava alla Leotta un piccolo scatolo rosso. Con all’interno un anello di fidanzamento, si presume.

Tra le altre cose, si è spesso parlato anche di un coinvolgimento delle famiglie di entrambi.

Nonostante questi particolari, la storia tra Can Yaman e Diletta Leotta non ha avuto un seguito. La giornalista catanese ha più volte confermato di aver ricevuto una proposta di matrimonio dall’attore turco, ma la storia d’amore sembra ormai del tutto archiviata.

Una passione difficile da dimenticare, ma Loris Karius potrebbe essere la soluzione definitiva, in grado di cancellare la grande delusione avuta da Diletta.

Gli altri flirt della Leotta: Karius non è il primo calciatore

Prima di Can Yaman, e ancor prima di Loris Karius, Diletta Leotta ha già frequentato vari sportivi.

Innanzitutto, il surfista e modello Giacomo Cavalli, ossia il più recente flirt di Diletta. I due si sono infatti frequentati fino a poche settimane fa.

Ricordiamo anche la tormentata storia con King Toretto, pseudonimo del pugile Daniele Scardina. Scardina ha avuto una relazione con la giornalista dal 2019 al 2020.

Ma Karius non è il primo calciatore con cui la giornalista ha intrecciato una relazione. Nell’ormai lontano 2008, Diletta ha frequentato Michele Paolucci, all’epoca militante nella Juventus ma in prestito al Catania per la stagione 2008.

Oltre la storia con Diletta: il passato calcistico e amoroso di Loris Karius

Loris Karius, ancor prima della sua presunta storia d’amore con Diletta Leotta, è stato al centro di una polemica mentre giocava per il Liverpool.

Quattro anni fa, durante la finale di Champions, alcuni errori commessi dal calciatore regalarono la vittoria della coppa al Real Madrid. Errori che però sono dipesi probabilmente da un trauma cranico avvenuto proprio in campo.

Dopo l’esperienza, il Liverpool lo cedette a varie squadre. Loris passò prima al Besiktas e, in seguito, all’Union Berlino.

Ad oggi, il calciatore ventinovenne ha un contratto con il Newcastle United Football Club, firmato lo scorso 12 settembre 2022. Il contratto dovrebbe durare fino al prossimo gennaio, ma prevede la possibilità di rinnovo fino al termine della stagione calcistica.

Anche Karius, prima dell’attuale flirt con la Leotta, ha collezionato un nutrito numero di relazioni, presunte tali e flirt.

Tra le più note, quella con la modella tedesca Sophie Thomalla (dal 2019 al 2021), che lo segui in Turchia durante il suo periodo col Besiktas.

La storia con la Thomalla si concluse con alcune foto che mostravano il calciatore in vacanza a Mykonos con un’altra donna. Tuttavia, Karius ha in seguito affermato che la storia con Sophia era già finita da tempo prima che lui iniziasse a frequentare un’altra donna.

