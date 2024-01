Fiori d'arancio per la show girl, Diletta Leotta si sposa: i dettagli sulla cerimonia

Leotta-Karius: nozze in arrivo! La conduttrice sportiva ha l'anello al dito e non ci sono più dubbi sul matrimonio della coppia.

Diletta Leotta si sposa! I fan della coppia di bellissimi formata dalla show girl e conduttrice sportiva e dal calciatore Loris Karius sono in trepidazione per conoscere i dettagli delle nozze.

La conferma del matrimonio è arrivata dalla stessa Diletta, che non ha nascosto la sua felicità e il suo entusiasmo. Per Diletta e Loris è un periodo di grandi novità e progetti per il futuro: dopo la nascita della loro primogenita arrivano i fiori d'arancio. Dove si svolgerà la cerimonia e quando? Ecco qualche anticipazione.

Diletta Leotta si sposa, quando è arrivata la proposta?

La notizia è ormai virale, Diletta Leotta si sposa, dopo esser diventata mamma. Lo ha fatto sapere lei stessa postando sul suo profilo Instagram una foto in cui mostra l'anello di fidanzamento sull'anulare sinistro.

L'anello è degno della sua bellezza: una veretta con al centro un diamante in taglio Marquise.

Vi devo dire una cosa.. I said yes!

A quanto pare Diletta Leotta ha ricevuto la proposta di matrimonio da Loris Karius qualche mese fa, ma la coppia ha deciso di renderlo noto soltanto adesso.

Moltissimi i personaggi famosi hanno commentato il post ed espresso la loro felicità, da Melissa Satta a Federica Pellegrini fino a Chiara Ferragni.

Dove si svolgerà il matrimonio e quando

Anche se la notizia del matrimonio è ormai ufficiale, non ci sono ancora certezze né sulla data esatta delle nozze e nemmeno riguardo alla location. Diletta Leotta sceglierà la Sicilia, sua regione di origine, Milano oppure la Germania, paese d'origine di Loris Karius?

Questi e altri dettagli sul matrimonio saranno svelati nei prossimi mesi, per ora possiamo soltanto immaginare. Probabilmente i due sceglieranno di festeggiare sia in Italia che in Germania, con doppie nozze per accontentare parenti e amici di entrambi.