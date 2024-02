Diodato ha una fidanzata? Il cantante è in cerca di "emozioni forti"

Antonio Diodato, conosciuto soprattutto con il solo cognome, ha regalato ai fan bellissime canzoni d'amore. Chi è la fidanzata? Fino a qualche tempo fa, la fortunata era Greta Zuccoli, entrata nella sua vita durante la pandemia da Covid-19, ma negli ultimi giorni la realtà potrebbe essere cambiata.

Chi è la fidanzata di Diodato: tutto su Greta Zuccoli

Classe 1998, Greta Zuccoli è nata a Napoli. Conosciuta soprattutto per essere la fidanzata di Diodato, non tutti sanno che anche lei è cantante e vocalist. Ha mosso i primi passi con i Greta & The Wheels, band fondata da lei stessa. Notata dal cantautore irlandese Damien Rice, ha avuto la possibilità di duettare con lui all'Olympia di Parigi e partecipare a tutta la sua tournée estiva in barca a vela, il Wood Water Wind Tour.

A questo punto, la carriera di Greta ha preso il via, spaziando dalla musica al cinema. L'abbiamo vista in scena nel film Il ladro Di Giorni di Guido Lombardi, dove ha cantato dal vivo la canzone Un’altra vita o ieri e ha interpretato il brano Stole Days che accompagna i titoli di coda. Ovviamente, ha partecipato al tour estivo Concerti di un'altra estate di Diodato.

Collaboratrice del progetto Amnesty International Eleanor’s Dream in qualità di cantante, Greta ha debuttato al Festival di Sanremo nel 2021, nella sezione Nuove Proposte, con il singolo Ogni cosa sa di te. Ciliegina sulla torta? Spesso lavora con Max Gazzè.

Diodato e la fidanzata Greta Zuccoli: come si sono conosciuti?

Pur essendo entrambi personaggi noti, Diodato e Greta Zuccoli non amano condividere aspetti privati. Sappiamo che si sono conosciuti nel 2020, nei primi mesi della pandemia da Covid-19. Il cantante, solo l'anno prima, aveva messo fine ad una relazione importante con un'altra collega, Levante.

Secondo alcune indiscrezioni, la storia d'amore tra Diodato e la fidanzata dovrebbe essere finita proprio in concomitanza del Festival di Sanremo 2024, dove Antonio gareggia con il brano Ti muovi. Intervistato da Repubblica ad un passo dalla prima esibizione sul palco dell'Ariston, il cantante ha fatto intendere che la relazione è giunta al capolinea. Ha dichiarato:

Se per anni non hai rapporti duraturi e profondi poi diventa complesso far entrare qualcuno nella tua vita, nelle tue routine, nei tuoi spazi. È come se ti stessi privando di qualcosa. Però sì, mi piacerebbe tornare a vivere emozioni forti.

Diodato, anche se in modo velato, ha candidamente ammesso di essere single. Vorrebbe "tornare a vivere emozioni forti", il che significa che in questo momento non è innamorato. Da parte di Greta, invece, non sono arrivate dichiarazioni.