Negli studi di X Factor, anche Dargen D’amico ed Ambra hanno scelto i propri concorrenti per le live audition, durante i Bootcamp della nuove edizione del talent.

Nell'ultima puntata del programma, che va in onda ogni giovedì sera in prima serata su Sky1 e NowTV, si sono esibiti gli ultimi concorrenti ancora in gara prima della fase successiva, ma solo pochi di loro sono riusciti ad andare avanti.

Tra i talenti di Dargen abbiamo i Disco Club Paradiso, band che sale sul palco con una grintosa versione di Svalutation, brano dell’iconico Adriano Celentano.

Chi sono i Disco Club Paradiso

La band è composta da quattro giovanissimi ragazzi, che arrivano da Bologna con energia e convinzione, trasformando lo studio in una pista da ballo. Alle audizioni si erano presentati con il loro inedito DCP, acronimo del nome della band.

La band è composta da Lorenzo, bassista e cantante, Olmo, il batterista, Muori, chitarrista e Jacky, un sassofonista. I ragazzi mostrano sul palco la loro sintonia e complicità. Hanno un’identità ben definita, come è possibile evincere anche dal loro look eccentrico, che rispecchia il carattere del gruppo.

Leggi anche: Dargen D’Amico senza occhiali, spunta una foto "a viso scoperto"

L’esibizione e il giudizio di Dargen

I Bootcamp rappresentano una fase molto delicata del programma, solo sei concorrenti hanno la possibilità di superarli, e i giudici sono costretti a scegliere chi saranno i talenti più forti ai quali verrà assegnata una sedia.

Dargen incontra non poche difficoltà, d’altronde ogni concorrente ha una sua particolarità, quindi si è costretti a compiere delle scelte anche in base ai propri gusti soggettivi, e a ciò che richiede il mercato discografico. Ma in questo contesto il giudice sa bene come muoversi, nonostante qualche disapprovazione da parte del pubblico, che ha sempre a cuore il proprio preferito.

L’esibizione dei Disco Club Paradiso incanta il giudice, Dargen non ha dubbi e da subito una sedia alla band, che con le proprie vibes manda in estasi il pubblico, che urla in favore della sedia!

Il giudice muove anche delle critiche, sostenendo che l’esibizione presenti degli elementi importanti ma confusi, ma rassicura il gruppo, affermando di voler intervenire, per appunto far crescere il progetto. Arriva il momento dello switch, e gli STT lasciano il posto ai Disco Club Paradiso, che arrivano direttamente ai Live.