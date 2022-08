Gli abbonamenti di Disney Plus continuano ad aumentare e quelli di Netflix continuano a diminuire. Così Netflix sorpassa il colosso dello streaming con oltre 150 milioni di abbonamenti in tutto il mondo

Per il terzo trimestre consecutivo Disney Plus registra un incremento nei propri abbonamenti, una fase di crescita significativa che fa raggiungere alla piattaforma di streaming il record di oltre 150 milioni di abbonamenti, oltre il 30% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma non solo, lo straordinario traguardo segna anche il sorpasso, per la prima volta nella storia, di Netflix che, in una fase discendente, vede sempre meno nuovi abbonati e un numero crescente di mancati rinnovi.

Disney plus batte Netflix sugli abbonamenti

Ad accompagnare la notizia del record di abbonamenti registrato da Disney Plus, una seconda notizia riguardante il mondo Disney, in particolare l'universo dei parchi tematici. Sembra infatti che la Disney sia intenzionata ad estendere il numero dei propri parchi divertimento, con la creazione di nuovi parchi tematici, più piccoli, in giro per il mondo. Non mancheranno, secondo le prime indiscrezioni, parchi totalmente dedicati all'universo di Star Wars e del mondo Marvel, principali pilastri della piattaforma di streaming di casa Disney.

Le azioni Disney

La notizia di un possibile piano di investimento finalizzato alla creazione di nuovi parchi a tema, e i dati relativi al numero di abbonamenti Disney Plus hanno avuto un effetto positivo sulle azioni Disney, che, già dal 9 agosto, hanno visto un forte rialzo, passando da un valore di chiusura di 108$ registrato martedì 9 agosto, ad un prezzo all'apertura di 112,63$ registrato mercoledì 10 agosto, oltre questa impennata al cavallo tra martedì e mercoledì, i titoli hanno mantenuto una certa stabilità, con una leggerissima tendenza al rialzo.

Con un valore in crescita, i titoli Disney corrono sempre più in alto, anche se, ancora molto lontani dal record per il 2022 di oltre 160$ ad azione registrato lo scorso febbraio, prima di un forte calo registrato tra Marzo e Luglio che ha portato le azioni della società al valore minimo per il 2022 di 94,84$ ad azione registrato il 14 luglio.

Strategie future per Netflix

La notizia di un calo negli abbonamenti Netflix non è nuova alle cronache, già da diversi mesi la piattaforma, fino a qualche tempo fa regina indiscussa dello streaming, denunciava l'abbandono di numerosi abbonati e annunciava le proprie strategie per correre ai ripari.

Tra le tante, l'introduzione di un nuovo piano di abbonamento più economico, reso più snello dalla presenza di pubblicità prima, dopo e durante gli episodi delle serie presenti nel catalogo netflix.

Le azioni Netflix

Come per Disney, anche Netflix ha registrato una fase discendente per i propri titoli, discesa iniziata ad Aprile, più precisamente il 19 aprile, quando hanno registrato un forte crollo di oltre 100 punti, che ha portato le azioni di Netflix da 322$ a 205$ nel giro di 24 ore. Da lì una fase di costante discesa che si è fermata il 13 Luglio, quando è stato raggiunto il valore minimo di 170,40$, per poi iniziare una fase di risalita più rapida che ha portato le azioni di Netflix ad un valore di 235,75$ all'apertura dell'11 agosto.

Risvolti futuri

Le due principali piattaforme mondiali di streaming, Disney Plus e Netflix, hanno negli scorsi mesi attraversato una fase discendente, ma ora sono entrambe in ripresa, e tra le due, sembra che Disney Plus stia dominando la corsa, almeno sul piano commerciale, mentre sul piano finanziario, al di là del più alto valore delle azioni di Netflix, le due compagnie stanno vivendo una fase di crescita che fa seguito ad una brusca parabola discendente.

Chi sarà a vincere la cora srà solo il tempo al decidero, per il momento, Disney Plus sembra in vantaggio con oltre 150 milioni di abbonati in tutto il mondo.