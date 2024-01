Chi è Domenico Diele: vita privata, carriera e film famosi dell'attore

Il mondo delle fiction e del cinema può contare sul ritorno davanti la macchina da presa di Domenico Diele, uno degli attori più di talento della sua generazione.

La sua carriera vanta di progetti di successo che lo hanno reso noto al grande pubblico: ecco dove l'abbiamo già visto e la vita dopo l'incidente avvenuto nel 2017.

Domenico Diele: chi è l'attore noto nel mondo delle fiction e del cinema

Il mondo delle fiction può contare sul talento di vari attori, come Daniele Liotti e come Domenico Diele, volto molto noto nel cinema e nella televisione.

Nato a Siena nel 1985, l'attore ha mosso i primi passi dinanzi la macchina da presa nel mondo delle fiction, aggiungendosi al cast di Un medico in famiglia e Don Matteo.

Da quel momento, la sua carriera è stata in ascesa, arrivando alla popolarità grazie al suo ruolo in ACAB-All Cops Are Bastards, film diretto da Stefano Sollima che ha visto la partecipazione di Pierfrancesco Favino e Marco Giallini.

Ritorna nel mondo televisivo con Zodiaco-Il libro perduto e 1992, serie sky che lo vede per l'ultima volta protagonista prima del tragico evento che lo ha visto protagonista nel 2017.

L'incidente nel 2017 e l'interruzione della carriera di Domenico Diele

La carriera di Domenico Diele subisce una brusca frenata nel 2017, anno in cui l'attore è coinvolto in un tragico evento.

Sulla tratta stradale Salerno-Reggio Calabria, l'attore è protagonista di un incidente stradale che vede la morte di una donna per colpa della guida di Domenico Diele.

Dopo la sospensione della patente, l'attore viene indagato a causa della positività ai test tossicologici, a cui segue l'arresto con l'accusa di omicidio stradale aggravato.

Nel 2019 arriva la condanna a 7 anni e 8 mesi di reclusione, ridotti poi a 5 anni e 8 mesi, tempo che allontana Domenico Diele dalla sua carriera cinematografica.

Non sono mancate le sue dichiarazioni a riguardo, a cui è seguita la sua rinascita che lo rivede attualmente sul piccolo e sul grande schermo.

Le parole di Domenico Diele e il ritorno sullo schermo

A seguito dell'incidente, lo stesso Domenico Diele aveva rilasciato alcune parole, dichiarando:

Sono dipendente da eroina, ma la droga non c'entra con l'incidente. Mi sono distratto con il cellulare, sono colpevole e urlerò la mia consapevolezza con tutte le forme. Non ho scuse, ho sbagliato e devo pagare.

Dopo la pena scontata in carcere, Domenico Diele ha deciso di ritornare davanti la macchina da presa, arrivando sul piccolo schermo prima con Buongiorno Mamma, fiction Mediaset con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, e poi con La luce nella masseria, uno dei prodotti Rai più attesi del 2024.

Viene così data una seconda possibilità all'attore che, dopo il tragico evento e l'assunzione di tutte le colpe, decide di riprendere in mano la sua vita.

