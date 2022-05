Don Matteo 13 si avvia verso il finale di stagione e i telespettatori fremono per conoscere qualche anticipazione in attesa degli episodi che andranno in onda su Rai 1 il 24 e il 26 maggio 2022. Ecco cosa succederà!

Anche la 13esima stagione di "Don Matteo" dopo un'ottava puntata che ha registrato quasi 6milioni di telespettatori all'ascolto, si sta ormai avviando alla sua conclusione. Quella che andrà in onda nella prima serata di Rai 1 del 24 maggio 2022 infatti sarà la nona e penultima puntata prima dell'attesissimo finale di stagione con la decima già programmata per il 26 maggio 2022. Curiosi di scoprire cosa succederà? Ecco tutte le anticipazioni!

"Don Matteo 13", tutte le anticipazioni sulla nona e penultima puntata

"Il coraggio di credere" sarà questo il titolo della nona puntata di "Don Matteo 13", prima del finale. In questo episodio scopriamo che Anna (Maria Chiara Giannetta) ospita a casa sua Ines (Aurora Menenti) figlia dell'ex detenuto Sergio La Cava. Ines, a sua volta, piccola ma determinata, è "complice" del maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e Marco (Maurizio Lastrico) per una particolare missione di cui la stessa Anna viene tenuta all'oscuro.

Ben altra situazione quella vissuta da Greta (Giorgia Agata) e Federico (Mattia Teruzzi). La salute della prima, già molto compromessa, sembra aggravarsi ulteriormente e il ragazzo, innamorato di lei, è sempre più sconfortato.

In mezzo a tutti questi avvenimenti che tengono impegnata la comunità c'è Don Massimo (Raoul Bova) che nel frattempo, continua a prendere sempre più confidenza con Spoleto e i suoi abitanti tra cui inevitabilmente aleggia ancora il ricordo di Don Matteo (Terence Hill).

Cosa sappiamo sulla decima puntata, l'attesissimo finale di stagione

I telespettatori più affezionati non vedono già l'ora di scoprire cosa succederà nella decima e ultima puntata della stagione che si intitolerà "Dimenticando Don Matteo" e che come dicevamo, è già stata annunciata per giovedì 26 maggio 2022.

Dalle ultime informazioni trapelate, sappiamo che il protagonista assoluto del finale di stagione sarà proprio Don Massimo su cui, si dice, verranno fatte rivelazioni inaspettate. Ma andiamo più nel dettaglio.

Don Massimo attira sempre di più l'attenzione e i sospetti dei Carabinieri, che indagano sui movimenti del nuovo sacerdote e sulle sue frequentazioni che sembrano coinvolgere una misteriosa donna del suo passato. Cecchini però, che del corpo dei Carabinieri è il maresciallo maggiore, continua a credere alle buone intenzioni del nuovo Don.

Nella vita di Anna e della piccola Ines è tornato inaspettatamente Sergio, una situazione che costringe la Olivieri a mettere in gioco i suoi sentimenti per scoprire ciò che realmente desidera: un futuro con la piccola Ines e suo padre o una vita insieme a Valente, lontano da tutti? E poi c'è Marco, che invece appare essere felice accanto alla giovane Valentina. Ma appunto, "appare". Lo sarà davvero?

La clip di Marco e Anna che sta facendo impazzire il web

In queste ore prima del gran finale il web è letteralmente andato in visibilio per una cilp che vedrebbe protagonisti Marco e Anna, una coppia che il pubblico di "Don Matteo" non riesce proprio a dimenticare. In questa clip il PM e la capitana dei Carabinieri discutono animatamente sul destino della piccola Ines adesso che nella sua vita è tornato Sergio, il padre.

In pochissimi attimi di girato, i due attori mettono in scena la passione struggente che lega i loro due personaggi facendo tornare a battere i cuori dei fan, che non vedono l'ora di scoprire come andrà a finire. Sui social infatti in tantissimi hanno già espresso il loro desiderio: che sia questo il finale di stagione tanto sperato?