Chi è Donatella Rettore: biografia, carriera e curiosità sulla cantante e attrice veneta

Donatella Rettore è conosciuta nel panorama musicale per essere stata una delle prime artiste a comprendere il valore dell'immagine, con grande gusto per la provocazione. Da "Kobra" a "Splendido splendente": sai tutto sulla cantante?

Figlia di un'attrice e di un commerciante, Donatella Rettore è considerata una delle cantanti più innovative della storia della musica italiana. Dopo un inizio all'insegna del pop, il suo stile musicale si è evoluto verso un rock più aggressivo. Le canzoni di Donatella Rettore hanno spesso diviso l'opinione pubblica. Infatti, c'è chi l'ha amata per il suo animo versatile, spaziando dalla musica alla tv, e chi invece ha sempre visto di cattivo occhio il suo stile provocante e provocatorio. Scopriamo quindi chi è Donatella Rettore e alcune curiosità sulla sua vita e la sua carriera.

Donatella Rettore: biografia e carriera della cantante italiana

Donatella Rettore nasce a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, l'8 luglio 1955. Fin da piccola si appassiona alla musica. A soli 10 anni, infatti, inizia a cantare nella parrocchia del suo paese e interpreta in particolare le canzoni di Caterina Caselli.

Dopo aver ottenuto la maturità, lascia la casa dei suoi genitori e si trasferisce a Roma con l'obiettivo di realizzare il suo grande sogno: diventare una cantante. Grazie all'incontro e ai consigli di Lucio Dalla, decide di iniziare la sua carriera da solista.

Tuttavia, i suoi primi passi nello scenario musicale si sono rivelati piuttosto deludenti. Donatella Rettore ha deciso così di abbandonare il pop per dedicarsi alla musica rock.

Le prime canzoni di successo sono "Splendido Splendente" e "Kobra", con cui otterrà il primo posto nella classifica donne al Festivalbar. Se in Italia sembra dividere la critica, è l'estero che aprirà le porte del successo a Donatella Rettore. In diversi paesi, infatti, viene fin da subito definita come la "Nuova Tina Turner all'italiana".

Alcune cattive notizie arrivano sul finire degli anni '90, quando i suoi rapporti con il mondo discografico iniziano a inclinarsi.

Donatella prova quindi a cimentarsi in una nuova avventura, vestendo i panni di attrice. Esordisce al cinema nel 1982, dove interpreta il ruolo di protagonista nella commedia "Cicciabomba". L'esperienza la aiuterà a comprendere che il suo habitat è proprio il palcoscenico.

Donatella Rettore e Sanremo: un legame particolare

Donatella Rettore ha partecipato più volte a Sanremo, oscillando tra apprezzamenti e delusioni. Ecco quali sono le 5 partecipazioni al Festival:

1. 1974 con "Capelli sciolti", ma il brano passa inosservato 2. 1977 con "Carmela" 3. 1986: la casa discografica "Ricordi" la convince a partecipare al Festival con la canzone "Amore Stella", che non verrà particolarmente apprezzata 4. 1994 con "Di notte specialmente", classificandosi al 10° posto 5. 2022: in coppia con Ditonellapiaga canterà il brano "Chimica", classificandosi 16°

In occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Donatella Rettore si esibirà nella serata dei duetti insieme a La Sad con "Lamette", un brano punk rock con cui la band si farà conoscere al grande pubblico.

Che tumore ha avuto Donatella Rettore?

Nel marzo 2020 Donatella Rettore è stata colpita da un tumore al seno. Fortunatamente, il tumore è stato trovato in tempo grazie a un'ecografia e una mammografia.

Donatella ha dovuto compiere 2 operazioni all'Istituto Oncologico Veneto. La cantante è stata operata dal dottore Gianfranco Mora, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia Senologica 2.

Al termine degli interventi è seguito un periodo di "follow-up", con dei controlli che hanno confermato il suo ottimale stato di salute.

Dove vive Donatella Rettore?

Donatella Rettore oggi ha 68 anni e vive a Castelfranco Veneto. In passato, però, ha vissuto anche nella città di Londra.

Inoltre, è un'amante dei cani. Infatti, ha un Border Collie che si chiama Lupo e altri due cani: Orso e Collins.

Vita privata: marito e figli di Donatella Rettore

Donatella Rettore è sposata dal 2015 con Claudio Rego, con cui ha una storia d'amore da più di 40 anni. I due, infatti, si sono conosciuti nel 1974.

Nonostante sia stata sempre contraria al matrimonio, dopo la morte dei genitori ha scelto di sposarsi perché, in caso di morte, vuole che tutto venga lasciato al marito.

La scelta di sposarsi, inoltre, è stata dettata dalla volontà di adottare un bambino. Tuttavia, il desiderio non si è mai esaudito, in quanto non sono riusciti a superare gli ostacoli della burocrazia.

Per quanto riguarda la maternità, la cantante porta con sé un vero e proprio dramma. Donatella, infatti, a soli 20 anni è rimasta incinta, ma la gravidanza non è andata a termine.

Questo evento ha causato delle forti problematiche psicologiche alla cantante, che è però riuscita a superare grazie ad anni di terapia.