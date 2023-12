Chi sono le donne più false dello zodiaco? Ecco la classifica che non ti aspetti

Riconoscere subito una persona falsa non è cosa facile. Secondo lo zodiaco, alcuni segni sono più inclini a mentire, ingannare e manipolare. Ecco le cinque donne più false dello zodiaco, con tante sorprese che non ti aspetti.

Tutti si sono trovati almeno una volta nella vita ad avere a che fare con una persona falsa e, sicuramente, non è stato piacevole. Ci sono vari tipi di persone false: da coloro che desiderano attirare l'attenzione a chi utilizza bugie e cinismo come meccanismo di difesa, da chi manipola gli altri per ottenere vantaggi a chi nasconde la propria vera personalità per essere accettato dal gruppo.

Spesso si sostiene che le donne siano in genere più false degli uomini, ma non è veramente così. In realtà, ci sono persone più inclini alla falsità e alle bugie di altre.

Questo è confermato dall'astrologia, che ha individuato i segni zodiacali più inclini a ingannare e manipolare gli altri. Ecco quali sono le donne più false dello zodiaco.

Le donne più false dello zodiaco: attenzione ai Pesci

A prima vista, potrebbe non sembrare così, ma i Pesci possono essere falsi e manipolatori. Non sempre agiscono con cattiveria, ma per i Pesci l'inganno è un meccanismo di difesa.

Per le donne del segno dei Pesci, la falsità può rappresentare un modo per uscire da situazioni difficili. In altri casi, ricorrono alla manipolazione per suscitare compassione e convincere gli altri ad aiutarle.

Infine, le donne Pesci possono presentarsi in modo diverso da quello che sono per paura di non essere accettate e venire escluse.

Il segno più volubile: i Gemelli

Per natura, i Gemelli sono persone capaci di adattarsi a ogni situazione. Essendo un segno doppio, la loro personalità può essere molto complessa e variegata.

Ciò che non tutti sanno è che i Gemelli amano essere ammirati dagli altri e, spesso, ricorrono alla furbizia e all'inganno per attirare l'attenzione.

Inoltre, le donne Gemelli potrebbero faticare nell'impegnarsi nelle relazioni. La volubilità dei Gemelli, che si manifesta sia in amore che in amicizia, potrebbe essere interpretata da qualcuno come falsità.

Le donne Bilancia, maestre del doppio gioco

Le donne Bilancia non sopportano i conflitti e, per questo, spesso si trovano a ingannare gli altri per evitarli. La Bilancia, rappresentata dal simbolo del mediatore tra i segni zodiacali, farà di tutto, anche mentire, pur di evitare lo scontro.

Per lo stesso motivo, le donne Bilancia hanno un carattere accomodante che le rende affascinanti agli occhi degli altri. Per loro, può essere molto facile manipolare le persone.

L'Ariete, esperto manipolatore

La forte personalità delle persone dell'Ariete le rende estremamente attraenti e interessanti. Proprio il loro modo di fare rende molto semplice manipolare le persone per ottenere ciò che vogliono.

Inoltre, le donne Ariete sono estremamente decise e amano primeggiare ed emergere.

La Vergine e la sua avversione alle critiche

Le donne del segno della Vergine sono note per essere perfezioniste. Pertanto, sono disposte a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere i propri obiettivi, anche se significa manipolare e ingannare gli altri.

La Vergine, inoltre, può essere molto critica verso gli altri ma, quando si tratta di sé stessa, fatica ad accettare le critiche, anche quelle costruttive. Per questo motivo, spesso la Vergine tende a fare la vittima.

Dal segno più falso a quello meno falso: la classifica completa

Esistono tantissimi tipi di persone false e riconoscerle non è sempre facile. Tuttavia, l'astrologia può venirci in aiuto. Quindi, chi è il segno zodiacale più falso? E quale il più autentico? Ecco la classifica, dal segno più falso al meno falso:

1. Pesci 2. Gemelli 3. Bilancia 4. Ariete 5. Vergine 6. Leone 7. Sagittario 8. Cancro 9. Scorpione 10. Capricorno 11. Aquario 12. Toro

