Parigi non è certo nota per essere una delle mete turistiche più economiche, ma un modo per visitarla e alloggiarci spendendo poco esiste.

In questo articolo andremo a vedere quali sono gli hotel meno cari della città, le alternative possibili e qualche suggerimento su come risparmiare nel prezzo finale del viaggio.

Dormire a Parigi: ecco 6 hotel in cui si spende poco

Chiedete a qualsiasi turista qual’è la città che più desidera visitare e, alla pari di Venezia, vi verrà risposto: Parigi. La capitale francese è sempre stata una delle mete più gettonate ma, sfortunatamente, anche una delle più costose località turistiche europee.

Ma perché costa così tanto?

Sarà forse per la sua storia, per le numerose attrazioni da visitare, per lo stile di vita o per ciò che la città offre in cambio della vile moneta; fatto sta che non si riesce proprio a non amarla e a non rimanere ammaliati dal suo romanticismo. Le strade sono tempestate di bistrot e brasserie e l’odore delle baguette appena sfornate aleggia nell’aria insieme a quello dei fiori venduti in riva alla Senna. I viali alberati nascondono palazzi adornati da finestrelle tipiche parigine mentre i negozi di abiti francesi propongono le tendenze della prossima stagione.

La città è sempre in fermento ma mai caotica, sempre “vit vit” ma mai di corsa, come se ci fosse ancora il tempo di un café au lait e di un bacio sotto la Tour Eiffel. È proprio questo il senso di Parigi, la città dell’amore che porta i turisti a desiderarla e a vederla almeno una volta nella vita.

E se ciò che più li preoccupa è mettere mano al portafoglio, non bisogna temere perché un modo per visitarla senza spendere tanto esiste davvero.

Oltre all’ingresso nei monumenti e nei musei, la parte più costosa del viaggio è l’alloggio.

A Parigi esistono moltissimi hotel di lusso e altrettante strutture ricettive che consentono di pernottare una stanza nel pieno del comfort e dello sfarzo.

Eppure, moltissimi viaggiatori preferiscono sostare in posti più alla mano (spendendo relativamente poco) e destinare i propri soldi in altre attività.

Ecco perché è utile capire quali sono gli hotel più economici della città in grado di fornire lo stesso servizio ma ad un prezzo molto più vantaggioso:

Timhotel Le Louvre: situato vicino alla stazione metro Palais Royal Musée du Louvre e comodo per raggiungere gli altri punti d’interesse a piedi ( 300 mt dal Louvre) oltre a numerosi ristoranti dove poter mangiare. Camere non molto spaziose ma decisamente accoglienti e pulite, con colazione a buffet. Prezzo per due persone (a notte) € 213,00 circa.

Hotel Design Sorbonne: situato nel Quartiere Latino della città in una vita tranquilla di fronte alla Sorbona (a 900 mt da l’Ile de la Cité). Le camere sono di piccole dimensioni, dallo stile molto particolare, la colazione offerta può essere preparata al momento secondo i propri desideri. Prezzo per due persone (a notte) € 198,00 circa.

Hotel Lucien: situato a 25 minuti a piedi dal Louvre e dal Musée d’Orsay e pochi passi dal Teatro Folies Bergère. Camere spaziose e dotate di ogni comfort, bagno privato. Colazione inclusa nel prezzo. Prezzo per due persone (a notte) € 156,00 circa.

Hotel Opéra Opal: sorge in un elegante quartiere di Parigi a soli 150 mt dalla Chiesa della Madeline. Camere dallo stile raffinato con wi-fi e climatizzatore, colazione americana inclusa. Prezzo per due persone (a notte) € 145,00 circa.

Hotel Regyn’s Montmartre: ideale per chi ama il quartiere di Montmartre ed essere comunque vicinissimo al Louvre, al Musée d’Orsay e la Tour Eiffel (linea 12 con la metro). Camere accoglienti e silenziose con inserti in pietra antica alle pareti per un’atmosfera parigina. Colazione continentale semplice ma abbondante. Prezzo per due persone (a notte) € 136,00 circa.

Hotel du Lys: palazzo privato del 17°secolo a 700 mt dai Giardini del Lussemburgo. Camere spaziose dotate di riscaldamento autonomo, wi-fi gratuito, colazione continentale inclusa (pranzo e cena non inclusi). Prezzo per due persone (a notte) € 134,00 circa.

Hotel Eiffel Kensington: situato nei pressi della Torre Eiffel , strutta a 2 stelle con alloggi piccoli ma accoglienti e puliti, colazione non inclusa nel prezzo. Prezzo per due persone (a notte) € 132,00 circa.

Hotel André Latin: situato lungo la Rive Gauche della Senna a 5 minuti dai Giardini del Lussemburgo. Camere con bagno privato, spaziose e accoglienti con colazione continentale inclusa. Prezzo per due persone (a notte) € 124,00 circa.

Questi sono soltanto alcuni degli hotel più economici della città, ma oltre a essere i più vicini alle principali attrazioni turistiche sono anche quelli che offrono sistemazioni gradevoli e servizi base ai propri clienti.

Dormire al Moulin Rouge: basta solo 1 € a notte

Non molti giorni fa era comparsa una notizia davvero sorprendente sul Moulin Rouge, il posto più trasgressivo, bohémienne e sensuale della città nonché pezzo di storia del quartiere di Pigalle a Montmartre.

Aperto al turismo solo per gli spettacoli e le visite guidate, ora il teatro compie ben 133 anni e per l’occasione, svela una stanza segreta dove soltanto 3 ospiti potranno scegliere di soggiornarvi all’interno, rivivendo l’atmosfera autentica degli ambienti.

Il costo simbolico è di € 1,00 ciascuno e gli consentirà di scoprire anche il dietro le quinte dell’iconico teatro e assistere al famoso spettacolo del Moulin Rouge Féerie dai posti d’onore.

Le prenotazioni per poter partecipare a un’esperienza singolare e allettante come questa sono aperte dal 17 maggio 2022 alle ore 19:00 sul sito airbnb.com/moulinrouge.

La disponibilità è intesa nei giorni 13, 20 e 27 giugno 2022.

Ad accogliere i clienti sarà la prima ballerina Claudine Van Den Bergh che offrirà loro anche un giro nel suo camerino.

Per far sì che tutto sia in pieno stile belle èpoque, Airbnb ha collaborato con lo storico Jean-Claude Yon per ricreare i dettagli decorativi e stilistici. La stanza in cui i clienti soggiorneranno sarà, dunque, un alloggio che riproduce in maniera autentica quello che sarebbe potuto essere l’interno del mulino in quegli anni.

Dormire a Parigi: come risparmiare con Airbnb?

Differentemente dagli hotel, vi è anche un altro modo in cui è possibile trovare un posto per dormire a Parigi spendendo pochissimo ed è quello offerto da Airbnb.

Questo portale online permette ai viaggiatori di mettersi in contatto con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare o di una casa totalmente libera nella quale soggiornare. Gli annunci su questo sito infatti, includono ogni tipo di alloggio: dalle stanze private a interi appartamenti, dalle ville ai castelli ma anche baite, case sugli alberi e chi più ne ha più ne metta.

La condivisione di questi annunci è semplice e veloce grazie a una messaggistica intelligente che permette una perfetta comunicazione da entrambe le parti e garantisce la sicurezza dei rispettivi pagamenti.

Entrando nel sito ufficiale è possibile inserire la destinazione, le date di partenza e ritorno e visionare tutte le offerte presenti in base alla posizione dell’alloggio.

Un’intera unità in affitto può costare anche solo € 76,00 a notte come una casa singola può costare nemmeno € 20,00 al giorno a persona.

Un ottimo modo per risparmiare sull’alloggio, soprattutto se i visitatori sono persone che durante l’arco della giornata amano andare avanti e indietro per la città e si fermano solo per dormire e farsi una doccia.

Altre piattaforme simili utilizzate per trovare posti dove dormire a prezzi vantaggiosi sono:

Wimdu

CleanBnb

Spotahome

Onefitstay

Holidu

Insomma il modo per mettere mano al portafogli il meno possibile esiste, basta solo trovare quello che più fa al caso vostro e scegliere l’alloggio che vi piace di più. Una volta fatto questo, la permanenza a Parigi sarà ancor più piacevole e soddisfacente.

Risparmiare a Parigi: i consigli utili

Risparmiare sull’alloggio purtroppo non è tutto. Ci sono altri aspetti da considerare prima di poter dire di aver fatto un affare e di riuscire a visitare Parigi senza mettere mano al portafogli.

La parte pratica del viaggio (anche se non sembra) è quella che definisce il prezzo finale del pacchetto turistico.

Per poter risparmiare sul volo, uno dei consigli più frequenti è quello di prenotare con largo anticipo e scegliere una data di partenza che, possibilmente, non coincida con qualche festività o con i periodi di alta stagione.

Le compagnie aeree che offrono tratte economiche per Parigi sono:

EasyJet

Ryanair

Meridiana

Transavia

Una volta arrivati a Parigi e aver depositato le valigie in hotel, la parte dedicata alle visite di musei e attrazioni stabilisce buona parte dell’esito economico del soggiorno.

Per vedere posti come il Louvre, la Tour Eiffel, il Musée d’Orsay, la cattedrale di Notre Dame, la Basilica del Sacro Cuore e così via dicendo, è consigliabile acquistare un Paris Pass che consente l’accesso gratuito a più di 60 attrazioni della capitale francese.

Per gli spostamenti, invece, è necessario munirsi di Paris Visite (carta trasporti) oppure optare per la crociera sulla Senna.

Per gli amanti del movimento, una bellissima esperienza può essere il Vélib, ovvero il servizio di bike sharing della città che permette di noleggiare una bicicletta e spostarsi in modo economico e sostenibile.

Per quanto riguarda le soste dedicate al pranzo o alla cena, non è necessariamente detto che bisogna spendere una fortuna per mangiare bene.

Parigi è una città molto grande e offre una grande varietà di locali di tutto rispetto che propongono menu abbordabili e piatti tradizionali abbondanti.

In alternativa è possibile comprare la tradizionale baguette farcita e sedersi in un qualche parco cittadino, godendosi la bella giornata in pieno stile parisienne.

La parte inerente ai souvenir è piuttosto sogettiva in quanto ne esistono di tutti i tipi e per tutte le tasche.

I "pensierini" per amici e parenti possono andare dalle calamite da attaccare al frigo ai piatti dipinti, alle tipiche rappresentazioni della Tour Eiffel in formato portachiavi o, se si vuole essere originali, alla cartolina da inviare alla persona cara.