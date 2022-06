Italia o Europa? Se avete bisogno di qualche consiglio per viaggiare con i bambini nell'estate 2022, siete nel posto che fa per voi!

Sognate il mare, la spiaggia, tantissimo relax e destinazioni top per l'estate 2022 ma avete dei bambini e siete colpiti da un dubbio esistenziale: dove è meglio andare in vacanza con i bambini per accontentare tutta la famiglia (genitori compresi)? C'è chi preferisce rimanere in Italia, chi raggiungere una destinazione all'estero, in hotel, in campeggio o in villaggio, magari andare in qualche parco: ognuno ha i suoi gusti! Ecco qualche idea per portare in vacanza le piccole pesti e ritornare tutti interi.

Idee per vacanze top con i bambini al mare in Italia

La vacanza al mare: il classico dei classici! Qualcuno dice sia la più amata dagli italiani e, in effetti, rinunciare a spiaggia e ombrellone è davvero difficile! Ma dove andare al mare con i bambini?

In Italia, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Partendo da nord, sappiate che in Liguria potreste trovare moltissimi posti family friendly con spiagge bandiera verde (pulitissime e attrezzate), attività e sport all'aperto, passeggiate serali in borghi che dire bellissimi è poco. Da Finale Ligure, con la sua sabbia fine, a Varigotti (la meta preferita delle supermamme vip come Michelle Hunziker ed Heva Erzigova), fino ad Alassio, la città del muretto con le spiagge fatte di sabbia finissima di quarzo.

Anche Veneto e Toscana non scherzano! Lo sapevate che a due passi dalle spiagge di Jesolo c'è Caribe Bay, l'unico parco acquatico a tema Caraibi con tanto di palme e sabbia bianca tra scivoli, vegetazione tropicale e spettacoli? Gli Acqua Village di Cecina e Follonica, invece, sono ispirati alle Hawaii, con giochi d'acqua ma anche idromassaggi e docce emozionali per gli adulti.

E poi, ammettetelo: avrete sicuramente pensato alla Riviera Romagnola, che da sempre offre servizi (soprattutto per i bambini!) divertenti e impeccabili. Da Rimini a Riccione, da Cattolica a Milano Marittima, fino a Cesenatico. A Cattolica, per esempio, potrete portare i bambini a vedere l'acquario, il secondo in Italia dopo quello di Genova, tra squali toro, meduse, cavallucci marini, pinguini e tartarughe marine.

Infine, il sud! Puglia, Calabria, Basilicata, Campania. Nel Gargano, per esempio, c'è il museo di Borgo Celano che piacerebbe tantissimo ai bambini: quello dei dinosauri, dove le creature sono riprodotte a grandezza naturale in un divertente parco all'aperto.

Dove andare in vacanza con i bambini in Europa

Quest'anno avete voglia di andare all'estero, magari su qualche bellissima spiaggia? Sappiate che visitare le isole della Grecia con i bambini è un'avventura: da Ios sulle tracce di Omero a Paros per scoprire la valle delle farfalle, dalle foche monache protette di Alonissos ai castelli di Kythera a picco sul mare.

In Spagna, a Lanzarote (Canarie), invece, c'è addirittura un vulcano, (il Timanfaya) da esplorare! Sulle sue isole troverete spiagge bellissime, tanto divertimento e moltissime cose da fare anche in famiglia. A Ibiza, per esempio, potreste raggiungere (con i bambini, certamente!) il Puig des Molins, una piccola collina che prende il nome dai mulini a vento che si stagliano sulla cima. Qui, i Fenici seppellivano i loro defunti e, grazie agli archeologi, è diventato un museo di livello mondiale.

Avete mai pensato di fare un giro in Irlanda, a Dublino? È un must delle destinazioni d'Europa tra foche, vichinghi e paesaggi meravigliosi. Al museo interattivo Dublinia, Viking and Medieval Dublin, i bambini si divertiranno un sacco a tuffarsi nel mondo medievale e in quello dei Vichinghi: qui ci si può travestire da personaggi del passato, per immergersi davvero nella storia!

Comunque, anche la città più romantica del mondo, cioè Parigi (Francia), può essere family friendly! Vi sembrerà cosa scontata, ma mettete la Tour Eiffel come prima attrazione del vostro itinerario. I vostri maschietti saranno impressionati dal numero di bulloni di ferro che sono serviti per costruirla: ben 2 milioni e mezzo!