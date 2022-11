Dua Lipa ha deciso di non partecipare alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2022 in Qatar. Con una storia su instagram la popstar non ha lasciato spazio a dubbi: non canterà allo stadio Al-Bayt e non visiterà il Qatar molto presto. Ecco perché.

Dua Lipa non canterà ai mondiali: ha spiegato il perché

Lo spettacolo di apertura dei Mondiali 2022 in Qatar si svolgerà il 20 novembre nella capitale e la cantante britannica ha smentito di aver mai intrapreso trattative per esibirsi all’evento. Su Instagram la popstar ha spiegato il motivo della sua assenza, attaccando duramente il Qatar e denunciando la situazione dei diritti umani nello stato mediorientale.

In una storia sul suo profilo Instagram ha scritto:

Non mi esibirò e non sono mai stata coinvolta in alcuna trattativa per farlo […] non vedo l'ora di visitare il Qatar quando avrà rispettato tutti gli impegni sui diritti umani presi quando ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo.

Perché i Mondiali in Qatar sono così criticati

Definitiva la dichiarazione della star che si è apertamente schierata nel già acceso dibattito sulla condizione dei diritti umani e civili in Qatar. Le polemiche erano già sorte sin dal momento della scelta della sede del Mondiale, nonostante la Fifa abbia ufficialmente chiesto alle federazioni nazionali di non alimentare proteste e critiche nei confronti dell’emirato.

Tuttavia duri attacchi continuano ad arrivare da diversi paesi in merito alla condizione dei lavoratori migranti: sembra che almeno 6.500 di questi siano morti durante la realizzazione delle infrastrutture per il torneo, senza contare gli abusi e le misere condizioni di vita, rilevate anche da Amnesty International. Altre fonti di controversie sono la legislazione del Qatar sulle relazioni omosessuali, penalmente proibite, e i diritti delle donne, estremamente limitate nella loro libertà.

In questo clima animato, anche la popstar ha deciso di non ignorare la situazione e di prendere una netta posizione, negando fermamente la propria presenza alla manifestazione.

