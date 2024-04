Tutto sull'eclissi solare dell'8 aprile: orario, dove e come vederla

Lunedì 8 aprile andrà in scena quello che probabilmente è l'evento astronomico più atteso dell'anno, ovvero l'eclissi solare più lunga degli ultimi 100 anni negli Stati Uniti.

A che ora ci sarà l'eclissi solare in Italia

L'evento tanto atteso andrà in scena alla 18:18 UTC, ovvero le 20:18 italiane. Con eclissi solare totale si intende l'oscuramento completo della stella da parte della Luna che, transitando dinnanzi ad essa, si allineerà perfettamente con l'astro, creando un cono d'ombra che disegnerà sulla superficie terrestre una curva ad S stirata che attraverserà il Nord America creando uno spettacolo unico in Messico, USA e Canada. Una eclissi parziale sarà inoltre visibile in America centrale.

Dove vedere l'eclissi solare dell'8 aprile

L'evento purtroppo in Italia non sarà visibile ma potrà comunque essere seguito grazie a dirette streaming oppure sui canali all news che copriranno l'eclissi. Il Virtual Telescope Project (VTP) trasmetterà inoltre le immagini in diretta a partire dalle 19 italiane su YouTube. L'evento sarà commentato dall'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del VTP, progetto che consente di osservare il cielo attraverso telescopi robotici.

Quanto dura l'eclissi solare dell'8 aprile

Nelle località più fortunate si potrà assistere all'eclissi solare per oltre 4 minuti. In Messico l'evento sarà visibile per 4 minuti e 28 secondi nella sua fase apicale, con l'evento che durerà in totale però diverse ore passando per varie fasi. La Luna comincerà ad oscurare il Sole alle 17:42 italiane nelle prime località coinvolte dall'evento; alle 20:18 si raggiungerà il culmine mentre alle 22:52 terminerà l'eclissi parziale, col disco solare che sarà lasciato libero dalla Luna. In tutto il fenomeno durerà quindi 5 ore circa.

Quando ci sarà la prossima eclissi solare

Il prossimo evento previsto è l'eclissi di Sole anulare, nella quale si mostrerà l'anello di fuoco, che andrà in scena il 2 ottobre di quest'anno e sarà visibile dal Pacifico e in Sud America. Noi italiani dovremo invece aspettare il 29 marzo 2025, con una eclissi che sarà però solo parziale, con circa il 20% del Sole che sarà oscurato dalla Luna verso l'ora di pranzo. Il vero evento sarà invece quello del 2 agosto 2027, con una eclissi totale che vedrà l'astro venire oscurato fino al 98% nel Sud Italia. Per vederlo totalmente coperto sarà necessario recarsi in mare al largo di Lampedusa.

L'eclissi dell'8 aprile è fortemente attesa negli Stati Uniti, con milioni di persone pronte e riversarsi per strada per assistere al grande evento. Le autorità stanno infatti trattando l'eclissi come emergenza per la sicurezza, con i residenti di alcune città che sono stati allertati, chiedendogli di fare scorta di cibo e carburante a causa del previsto incremento esponenziale della domanda. Anche le scuole resteranno chiuse per evitare di congestionare il traffico, il quale metterà a repentagli gli spostamenti dei mezzi di soccorso.

Intanto tra i più superstiziosi c'è già chi teme l'apocalisse, con la teoria del complotto che vedrebbe l'eclissi dell'8 aprile come l'inizio della fine del mondo.