Eclissi solare totale: ecco quando sarà possibile vederla in Italia

Gli Stati Uniti, il Messico e il Canada l'8 aprile 2024 sono stati interessati dell'eclissi totale del Sole. Questo fenomeno astrologico è stato visibile solo in quelle zone del globo terrestre.

Quando sarà possibile assistere ad un'eclissi solare totale anche in Italia? Ecco ciò che sappiamo a riguardo e le date in cui dovrebbe accadere.

Perché in Italia non abbiamo visto l'eclissi solare

L'eclissi dell'8 aprile è stata osservabile solo dagli Stati Uniti, dal Messico e dal Canada. Il motivo per cui questo fenomeno si può vedere solo da determinate aree sulla Terra è il movimento della Luna e il moto della rotazione terrestre.

L'eclissi solare è un fenomeno astrologico che porta all'oscuramento temporaneo della nostra stella. Il fenomeno si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, oscurando il disco solare per chi lo guarda dalla Terra.

Il diametro e la distanza della Luna dalla Terra fanno sì che il nostro satellite si sovrapponga al disco solare, coprendolo totalmente o parzialmente, a seconda delle distanze che ci sono tra i tre corpi celesti. L'eclissi permette di osservare la corona solare, il cerchio esterno del Sole che non è coperto totalmente dalla Luna, e di osservare le stelle del cielo diurno.

La sovrapposizione tra i corpi celesti è una questione di prospettiva. Il fatto che in Europa questo fenomeno non si verifichi è perché rispetto alla nostra posizione sul globo, la Luna non è sulla stessa traiettoria del Sole.

In ogni località della Terra, il tempo che passa in media tra un'eclissi e l'altra nella stessa area è di 300 anni. La probabilità di riuscire ad assistere a questo spettacolo dal luogo in cui si vive è meno di una volta nella vita di un essere umano.

Quando ci sarà l'eclissi solare totale in Italia

Come già detto, l'eclissi dell'8 aprile non è stata visibile dall'Italia. La domanda sorge quindi spontanea, è possibile assistere a questo meraviglio evento astrologico? Ebbene si, in futuro è prevista un'eclissi solare totale in Italia.

L'ultima volta in cui questo fenomeno è stato visibile in Europa è stato l'11 agosto 1999. Nel nostro Paese, il più recente oscuramente del cielo causato dalla Luna si è verificato il 15 febbraio 1961. In particolare il fenomeno era visibile in Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio e Marche.

La prossima, sarà il 12 agosto 2026. In Spagna il sole sarà completamente coperto, mentre nell'Italia occidentale si potrà raggiungere oltre il 90% di copertura. Secondo i calcoli, anche le regioni centrali, da Firenze a Roma, potranno godere di questo spettacolo seppur parzialmente, perché il sole sarà coperto solamente per il 50% del suo disco.

Il fenomeno astrologico però non si fermerà al 2026. Il 2 agosto 2027, ci sarà nuovamente uno spettacolo simile che sarà più visibile dall'Europa meridionale. I punti da cui ci si aspetta di avere la miglior visibilità sono le regioni a sud della Spagna, del Portogallo e dell'Italia. In particolare, l'oscuramento del disco solare supererà il 90%, oscurando il cielo in Sicilia e facendo scendere la notte su Lampedusa, ultimo luogo in cui il fenomeno sarà osservabile.