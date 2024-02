Eclissi solare totale nel 2024: la data e come vederla dall'Italia

Quando, come e dove vedere la prossima eclissi solare totale 2024: ecco la data e alcuni consigli per ammirare il meraviglioso spettacolo.

Anche in Italia possiamo ammirare una meravigliosa eclissi solare totale nel 2024, ovvero il momento in cui il Sole sarà interamente coperto dalla Luna: l'appuntamento è previsto nel mese di aprile, ma è importante segnarsi la data per non perdere il meraviglioso evento.

Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sull'eclissi solare totale 2024: quando e come vederla, significato e leggende.

Eclissi solare totale 2024: cos'è e come vederla

Nelle ultime settimane abbiamo potuto ammirare la Luna piena del Lupo, ma il vero evento astronomico più atteso dell'anno, oltre che estremamente raro, è l'eclissi solare totale 2024, che sarà visibile anche dal nostro Paese tramite la diretta della Nasa (non direttamente).

L'eclissi solare totale è la sovrapposizione della Luna sull'intero disco solare e avviene in media ogni uno-due anni; mentre l'eclissi solare parziale è la sovrapposizione della Luna su parte del Sole ed è leggermente più frequente.

Nonostante l'evento non sia visibile direttamente dal nostro Paese, non dobbiamo demordere, in quanto nei prossimi anni sono previsti importanti eventi astronomici che potremmo ammirare:

• due eclissi parziali il 29 marzo 2025 e il 12 agosto 2026 ;

• un’eclissi solare totale il 2 agosto del 2027.

Nel frattempo, però, possiamo ammirare lo streaming della Nasa per non perderci uno spettacolo unico.

Quando vedere l'eclissi solare totale nel 2024: la data

L'appuntamento da segnare sul calendario per non perdere l'eclissi solare totale è lunedì 8 aprile: questa è la data in cui il Sole verrà interamente oscurato dalla Luna, regalando - a tutti i fortunati che riusciranno ad ammirare l'evento - uno spettacolo davvero incredibile.

L'orario previsto per l'eclissi è alle 17:42 ora italiana, mentre la totalità sarà raggiunta circa un’ora dopo, alle 18:38. Purtroppo l'evento non sarà visibile dall'Italia, ma potremmo comunque godere lo spettacolo tramite la diretta della Nasa.

L'oscuramente completo del disco solare durerà circa 4 minuti e 28 secondi, e diventerà una delle eclissi solari più lunghe della storia negli ultimi 100 anni.

Eclissi solare totale 2024: come e dove vederla

Ricordiamo che è importantissimo non guardare mai l'eclissi solare a occhio "nudo" e senza adeguate protezioni.

Per quanto riguarda il luogo dove vederla, è importante sapere che alcune località riusciranno a godersi lo spettacolo in modo molto più affascinante rispetto ad altre, proprio per la traiettoria seguita dagli astri.

Per esempio, gli abitanti di Stati Uniti e il Canada, quindi chi risiede o si trova nel Nord America in quel momento, saranno tra i più fortunati che potranno ammirare il transito del nostro satellite nella traiettoria Sole-Terra, oscurando la nostra stella.

Anche dal Messico lo spettacolo sarà interessante, ma lo potremmo ammirare anche dall'Europa - il punto migliore sarebbero le isole Azzorre, vicino all'Oceano - come avvenuto con l'eclissi anulare del 14 ottobre scorso.

L'eclissi sarà visibile in modo parziale anche dai Paesi limitrofi, quindi Spagna e Portogallo, ma anche nel Regno Unito e nelle meravigliose isole Svalbard.