Scopriamo insieme chi è Eden Golan, la giovanissima cantante israeliana criticata all’Eurovision Song Contest 2024. Ripercorriamo la sua carriera, iniziata quando era ancora giovanissima, e conosciamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Chi è Eden Golan: biografia, carriera e vita privata

Eden Golan è nata a Kfar Saba, nello Stato di Israele, sotto il segno della Bilancia, il 5 ottobre 2003. Ad oggi ha 20 anni ma tra qualche mese spegnerà 21 candeline. La giovane cantante non è solo cittadina israeliana, ma ha anche la cittadinanza russa, Nazione in cui ha vissuto fino all’età di 19 anni. I genitori di Eden Golan sono infatti cittadini dell’ex Unione Sovietica emigrati nello Stato di Israele.

A soli 6 anni, a causa del lavoro del padre, Eden Golan è stata costretta a trasferirsi a Mosca con la sua famiglia, città in cui, come abbiamo già affermato, ha vissuto fino al compimento dei 19 anni. Dopo molti anni in Russia, i Golan avevano però deciso di tornare nello Stato di Israele a causa frequenti manifestazioni antisemite nella Nazione eurasiatica.

Prima di stabilizzarsi nello Stato di Israele, Eden aveva già intrapreso una carriera nel mondo della musica facendo il suo esordio al Junior Eurovision Song Contest nel 2015, a soli 12 anni, con il brano Sčast’e.

Successivamente ha realizzato altri quattro singoli:

Ghost Town ;

; Let Me Blow Ya Mind ;

; Taxi ;

; Dopamine.

L’ultimo lavoro di Eden Golan è stato quello con cui ha partecipato e vinto all’HaKokhav HaBa L’Eurovizion, lo show che seleziona il concorrente che rappresenterà Israele all’Eurovision Song Contest. Il titolo del brano è Hurricane che nella sua versione originale era October Rain, nel quale c’erano riferimenti all’attacco di Hamas nei confronti di Israele avvenuto nel mese di ottobre 2023. Ovviamente, per rispettare la neutralità politica dell’Eurovision, l’artista ha dovuto cambiare il testo della sua canzone.

Della vita privata dell’artista israeliana, fatta eccezione per il suo passato tra la Russia e lo Stato di Isarele, non si sa nulla in quanto è una ragazza estremamente riservata. Non sappiamo dunque se sia fidanzata ne se abbia figli.

I fischi all’Eurovision durante l’esibizione di Eden Golan

Eden Golan è stata fischiata dal pubblico durante la sua esibizione all’Eurovision Song Contest 2024 non per la sua performance eccezionale che le ha garantito l’accesso alla finale della competizione canora che si terrà sabato 11 maggio 2024, ma per il Paese che rappresenta.

A causa del conflitto in corso nella striscia di Gaza, gli attivisti a sostegno della Palestina hanno espresso il loro dissenso verso l’autorizzazione a far partecipare Israele all’Eurovision Song Contest 2024. Oltre ai fischi da parte della platea durante l’esibizione di Eden Golan, moltissime persone sono scese tra le strade di Malmö, città svedese che ospita la competizione canora, per protestare contro Israele. Tra gli attivisti era presente anche Greta Thunberg che ha dichiarato:

È oltraggioso che Israele abbia il permesso di partecipare. Non possiamo rimanere in silenzio durante un genocidio.

Sulle proteste contro Israele e sui fischi ad Eden Golan è intervenuto anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu che ha elogiato l’artista in gara affermando che ha rappresentato con rispetto lo Stato d’Israele.

