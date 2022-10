La band di Tom Smith torna a calcare i palchi Italiani dopo il successo estivo a Genova in occasione del Balena Festival. Il primo appuntamento del tour è giovedì 20 ottobre 2022 al Fabrique di Milano e venerdì 21 ottobre 2022 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna. Tutte le info dell’imperdibile concerto del 20 ottobre a Milano, orari, come raggiungere il Fabrique e scaletta completa delle canzoni.

Editors in concerto a Milano: curiosità sul concerto e come arrivare

La band britannica è pronta ad esibirsi live con il nuovo album: EMB uscito il 23 settembre 2022. Si tratta di una raccolta di canzoni d’amore ma anche pensieri introspettivi e riflessioni sul futuro, il tutto con un ritmo sì rock ma con l’introduzione di nuovi elementi elettronici. E’ particolare il fatto che l'album sia nato proprio durante il lockdown in un clima di totale incertezza e forse anche po' di smarrimento. Chi meglio di Tom può spiegare il profondo significato racchiuso nei testi, ecco le sue parole:

“Una sorta di consapevolezza derivante da quel periodo è racchiusa sicuramente in un brano come "Silence", in cui mi ritrovo ad affrontare faccia a faccia la perdita di persone scomparse durante la quarantena, anche non per Covid, a cui non sono riuscito a dire addio. Quella sensazione di uscire dal lockdown e rivedere alcune persone, mentre altre no perché non c’erano più, è stata qualcosa di terribile e potente che ha alimentato quel pezzo.”

“Anche dalle altre canzoni arriva quel desiderio di connessione umana e di tornare di circondarsi di persone. Ci sono anche un sentimento di rabbia o risentimento, riflessioni sul tipo di mondo in cui viviamo e sulle persone al potere. Ogni brano però è nato d’istinto, come mi succede sempre. Dire ‘caduto dal cielo’ è eccessivo, però l’idea mi arriva e finisce scritta su una pagina a volte, e ha sempre funzionato. Non penso mai: ‘Oh, stasera mi metto a scrivere qualcosa’”.

Come raggiungere il Fabrique di Milano

Ci sono varie possibilità per raggiungere il luogo del concerto, vediamo insieme quali sono:

se arrivate in auto è necessario imboccare l’uscita MECENATE- tangenziale est o CAMM-tangenziale est

Se, invece, avete deciso di spostarvi con i mezzi pubblici a seconda del punto da cui partite ci sono diverse soluzioni:

arrivando da Milano Centrale dovete prendere la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendere a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”

arrivando invece da Milano Porta Garibaldi dovrete prendere la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendere a Piola, a questo punto prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”

arrivando da Milano Cadorna dovrete percorrere la metropolitana Linea 1 (Rossa) in direzione Sesto 1 Maggio FS e scendere dopo 4 fermate a San Babila. Da qui dirigetevi a piedi a Largo Augusto per prendere la Linea 27 per 18 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”

Se arrivate dall’aeroporto Milano Linate dovrete raggiungere la fermata Segrate SP15b/Baracca e prendete il bus K512 per 4 fermate. Ricordatevi di scendere alla fermata via Mecenate – via Fantoli.

La scaletta completa del concerto

Oltre ai brani del nuovo album gli Editors non potevano non cantare gli scorsi grandi successi quali Hart Attack, Karma Climb e Vibe. Ecco la scaletta di tutte le canzoni che canteranno:

Heart Attack

Strawberry Lemonade

Bones

Karma Climb

Picturesque

In This Light and on This Evening

Sugar

Magazine

All Sparks

Vibe

The Racing Rats

Frankenstein

Nothing

All the Kings

Blood

Smokers Outside the Hospital

Doors

Kiss

No Harm

Strange Intimacy

An End Has a Start

Munich

Papillon