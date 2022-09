Non è la prima volta che un volto più o meno noto di Forum entra a far parte del cast del Grande Fratello Vip, in passato è stato Paolo Ciavarro che all'interno del reality ha trovato anche l'amore con Clizia Incorvaia, oggi madre del primo figlio del ragazzo.

Per questa edizione, pronto a entrare nella casa più spiata d'Italia troviamo invece Edoardo Donnamaria, che a Forum, proprio come il giovane Ciavarro, ricopre il ruolo di assistente. Conosciamolo meglio in questo articolo scoprendo qualcosa in più sul suo curriculum e sulla sua vita privata.

Chi è Edoardo Donnamaria, una prima biografia

E così, dopo le prime indiscrezioni sul nuovo cast del GFVip, a cui ha fatto da "apri-pista" l'annuncio di Giovanni Ciacci, abbiamo tutti i nomi dei prossimi partecipanti ufficiali, tra cui quello di Edoardo Donnamaria.

Sulla sua infanzia e sulla sua famiglia d'origine di Edoardo Donnamaria non abbiamo molte informazioni. Questo è un lato di sé che preferisce tenere privato. Di lui però, sappiamo che è nato nel 1994 ed è originario di Roma e che dopo aver concluso il liceo si è trasferito a Milano per proseguire gli studi.

Nella città meneghina consegue la laurea in Giurisprudenza nel 2018 e durante il percorso pare abbia frequentato anche un college a Londra. Ancora prima di laurearsi porta avanti il suo interesse per il mondo dello spettacolo e i mass media facendo la spola tra Milano e la sua città natale.

Tra la televisione e la radio

Come dicevamo, nel 2017 ancora prima di concludere il suo percorso universitario, Edoardo Donnamaria entra a far parte del cast di Forum dal 2013 con Barbara Palombelli alla conduzione, dove, appunto, vediamo il ragazzo in qualità di assistente insieme ai colleghi Paolo Ciavarro, Camilla Ghini (figlia del più famoso Massimo) e Sofia Odescalchi.

Dal carattere spigliato e dalla parlantina coinvolgente, oltre a vederlo nella tarda mattinata di Canale 5, possiamo sentirlo anche in radio. Donnamaria è infatti uno speaker radiofonico per Rtl 102.5 e Radio Zeta.

Curiosità su Edoardo

Lo abbiamo accennato poco sopra, Edoardo Donnamaria non ama esporsi sulla sua vita privata o comunque su situazioni che oltre a lui coinvolgerebbero anche altre persone. Per quanto riguarda sé stesso però ama molto raccontarsi attraverso i suoi profili social, in modo particolare Instagram.

Grazie agli scatti pubblicati qui infatti possiamo intuire che è un grande amante dello sport dal calcio al pugilato fino anche a quelli acquatici. Edoardo ha una personalità molto dinamica, che esprime anche attraverso diverse passioni come la scrittura e la musica.

Per molto tempo infatti ha tenuto un blog su Facebook, dove scriveva lunghi post (l'ultimo risale al 2019) con diverse tematiche, dai pensieri più disparati alle questioni più serie e attuali. Sotto lo pseudonimo di Drojette, nickname che usa anche per Instagram, Edoardo ha pubblicato due singoli, il primo dal titolo "Che palle", il secondo invece "Sottone".

Un flirt chiacchieratissimo

Ma a proposito di "Sottone" termine con cui di solito ci si riferisce a chi, una volta legato a qualcuno (o a qualcosa) si concentra esclusivamente su quella, viene da chiedersi se Edoardo sia fidanzato. Al momento non abbiamo informazioni a riguardo e ormai sappiamo quanto il ragazzo preferisca lasciare la sfera privata lontano dai riflettori.

Si vocifera però che abbia avuto un flirt proprio con Micol Incorvaia. Il cognome non vi è nuovo? Si tratta infatti della sorella minore di Clizia, compagna dell'amico e collega Paolo Ciavarro da poco diventati genitori del piccolo Gabriele, tenuto a battesimo da Alfonso Signorini.