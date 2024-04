Masterchef 12, il ristorante e l'Isola dei Famosi: chi è Edoardo Franco e cosa fa oggi

Dopo aver vinto la dodicesima edizione di Masterchef nel 2023 ed essere stato uno dei personaggi più amati della stagione, parteciperà all'Isola dei Famosi 2024. Ecco chi è Edoardo Franco e cosa fa oggi.

Chi è Edoardo Franco, il vincitore di Masterchef 12

Edoardo Franco ha 26 anni e viene da Varese. Ha sempre avuto il desiderio di viaggiare e fin da giovanissimo ha vissuto in Svezia grazie ad un progetto di scambio culturale. Una volta concluso il percorso delle superiori in Italia è tornato in Scandinavia per lavorare come cameriere. Successivamente si è spostato in Germania, dove ha lavorato prima come barman e poi come rider.

Durante tutte queste esperienze Edoardo non ha mai abbandonato la sua passione per la cucina. Allora, dopo aver deciso che quella doveva essere la sua strada, ha deciso di mollare tutto e tornare in Italia. Giunto nella sua Varese ed accolto dall'affetto dei familiari, ha deciso di entrare nella cucina di Masterchef per inseguire il suo sogno e il 23 marzo 2023, ha addirittura vinto la finale dell'edizione.

Edoardo è sempre stato affettuoso con tutti i concorrenti di Masterchef 12 e infatti era amato ed apprezzato dalla maggior parte dei suoi colleghi. Lo chef si è distinto anche per il suo carattere allegro e per il suo modo di scherzare.

Dopo la vittoria ha pubblicato il libro di ricette edito da Baldini+Castoldi, intitolato Daje.

Cosa fa oggi Edoardo Franco?

Edoardo Franco si definisce un creator digitale. Ha 190mila follower su Instagram e pubblica ricette da lui ideate, fornisce consigli rispondendo a domande su piatti classici della cucina italiana aggiungendo magari qualche sua contaminazione e mostra alcuni eventi in cui è invitato nelle vesti di special guest. L'Eurochocolate è un esempio di queste sue ospitate.

Ciò che pubblica sui social non finisce qui però. Infatti, si dedica a diverse iniziative solidali, come la preparazione di cosiddetti "mappazzoni" (termine reso celebre dallo chef Bruno Barbieri) par i cani del Milano Zoofila Dog Rescue Odv, invitando i suoi follower ad adottare questi animali. Inoltre incontra gli studenti dell'istituto alberghiero in cui si è diplomato.

Non ha mai aperto un ristorante e non sembra neanche essere tra i suoi obiettivi nel futuro prossimo. Al massimo l'apertura di un chiringuito sulle spiagge del sud Italia, dove poter proporre pietanze cotte sul carbone da accompagnare a dei cocktail.

Edoardo Franco all'Isola dei Famosi

Il 2 aprile 2024, sui propri social ha pubblicato un post in cui confermava le voci sulla sua partecipazione alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi. È possibile infatti vederlo in tv da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5.

L'edizione a cui partecipa sarà condotta da Vladimir Luxuria, che lascia il ruolo di opinionista per sostituire Ilary Blasi nel ruolo di presentatrice. L'inviata dall'Honduras per seguire da vicino i concorrenti sarà Elenoire Casalegno, mentre gli opinionisti in studio saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Tra i concorrenti anche Aras Şenol, la campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali, la show girl Matilde Brandi e un'altra vecchia conoscenza di Masterchef, l'imprenditore Joe Bastianich, ex giudice del famoso programma di cucina.