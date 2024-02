Chi è Edoardo Pesce: vita privata e curiosità sull'attore romano

Diventato famoso per il ruolo di Ruggero Buffoni nella serie televisiva Romanzo criminale, Edoardo Pesce è riuscito a costruirsi una carriera di tutto rispetto. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Edoardo Pesce: chi è l'attore romano di Romanzo Criminale

Classe 1979, Edoardo Pesce è nato il 12 settembre a Roma, sotto il segno zodiacale della Vergine. Appassionato di recitazione fin da ragazzino, ha frequentato prima la scuola Ribalte di Enzo Garinei e poi Teatro Azione di Isabella Del Bianco e Cristiano Censi. Ha iniziato a muovere i primi passi come attore di teatro, con spettacoli come Killer Joe, Vento e pioggia, Hatealy e I was born.

In televisione, ha debuttato con ruoli minori in serie tv di successo, tra cui Un medico in famiglia e La squadra 8. Il successo è arrivato nel 2008, quando è stato scelto per interpretare Ruggero Buffoni di Romanzo Criminale - La serie. A questo punto, la carriera di Edoardo ha preso il via. Lo abbiamo visto all'opera in tanti titoli di successo, sia per la tv che per il cinema, come: Ultimo 4 - L'occhio del falco, Squadra antimafia - Palermo oggi 5, Non è mai troppo tardi, I Cesaroni, 20 sigarette, Viva l'Italia, Se Dio vuole, Il ministro, La verità vi spiego sull'amore, Dogman, Gli indifferenti, Altrimenti ci arrabbiamo, Notte fantasma e Martedì e Venerdì.

Oltre alla passione per la recitazione, Pesce ha portato avanti quella per la musica. Nei panni di chitarrista e cantante fa parte dell'Orchestraccia e ha fondato il gruppo Saint Peter's Stones.

La vita privata di Edoardo Pesce: chi è la moglie?

Nel corso della sua carriera, Edoardo Pesce ha vinto diversi premi importanti, tra cui spiccano: miglior attore al Magna Grecia Film Festival 2015 per il ruolo nella sesta stagione de I Cesaroni e Nastro d’argento e David di Donatello per l'interpretazione in Dogman.

Per quanto riguarda la vita privata, l'attore romano è estremamente riservato. Non sappiamo se abbia una moglie o una fidanzata, né tantomeno dei figli. Secondo alcune indiscrezioni, non confermate dal diretto interessato, non ha messo al mondo eredi e non ha giurato amore eterno a nessuna donna. Secondo altre fonti, anche queste non ufficializzate da Edoardo, avrebbe una compagna che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Pesce è sempre stato concentrato sul lavoro e anche i suoi canali social sono dedicati quasi esclusivamente al mestiere di attore. Neanche a dirlo, sulla sua bacheca Instagram non compaiono foto ambigue, che facciano pensare ad una relazione in corso.