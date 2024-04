Chi è Edoardo Stoppa: età, carriera, vita privata, moglie, figli

Chi è Edoardo Stoppa? Il noto conduttore televisivo famoso per essere "Il fratello degli animali" ha deciso di mettersi in gioco e partecipare al reality show L'isola dei famosi 18. Ripercorriamo insieme la sua lunga carriera e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Chi è Edoardo Stoppa: età, studi, carriera, vita privata

Edoardo Stoppa è nato a Milano, sotto il segno dello Scorpione, il 20 novembre 1969. Dopo aver conseguito il diploma di maturità presso il Liceo linguistico, si è trasferito in Veneto per studiare Psicologia all'Università degli Studi di Padova. Contemporaneamente, però, aveva deciso anche di intraprendere una carriera nel mondo della recitazione, disciplina che ha studiato con l'attore e il regista Lino Damiani.

Il suo esordio risale al 1996, quando ha condotto Usa Today su Italia 7. Da quel momento la sua carriera è stata in ascesa e gli è stata affidata la conduzione di diverse trasmissioni in varie emittenti televisive tra cui: La7, All music, Match Music, Sky Italia e Sky Vivo.

A partire dal 2008, però, Edoardo Stoppa ha raggiunto l'apice del suo successo e della sua popolarità grazie al programma Striscia la notizia. Per la trasmissione Mediaset, Stoppa ha lavorato con la qualifica di inviato ed è stato soprannominato "Il fratello degli animali". Tra il 2008 e il 2020, grazie ai suoi servizi televisivi, sono state avviate molte indagini che hanno salvato la vita a tanti animali che subivano continui maltrattamenti da parte dei propri padroni.

Per il lavoro svolto in quegli anni, nel 2016 è stato premiato con la Medaglia d'argento al merito della sanità pubblica.

Edoardo Stoppa è una persona molto riservata e sebbene sia molto famoso e popolare, non è mai stato preso oggetto di pettegolezzi. Dal 2007 è legato con Juliana Moreira, modella, showgirl e conduttrice televisiva brasiliana. I due si sono sposati nel 2017 con rito civile al Comune di Milano.

Dove lavora adesso Edoardo Stoppa

Dopo 12 lunghi anni, il conduttore televisivo ha lasciato il suo ruolo più importante, ossia quello di inviato per il programma Striscia la notizia. Stoppa ha deciso di concentrarsi su altri progetti professionali ed è infatti passato a TV8, dove lavora come inviato della trasmissione Ogni mattina.

Ritroveremo Edoardo Stoppa di nuovo su Canale 5 quando inizierà il reality show L'isola dei famosi 18, dove parteciperà come concorrente.

Quanti figli ha Edoardo Stoppa

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira hanno avuto due figli: una femmina e un maschio. La prima si chiama Lua Sophie ed è nata il 25 luglio 2011, attualmente ha 12 anni; il secondo si chiama Sol Gabrile ed è nato il 29 agosto 2016, attualmente ha 7 anni.

Che fine ha fatto l'amico degli animali di Striscia la notizia

L'amico degli animali di Striscia la notizia, o meglio "Il fratello degli animali", si è solo traferito ma non è completamente sparito. Edoardo Stoppa, infatti, come abbiamo già affermato in precedenza ha continuato a documentare e denunciare i maltrattamenti sugli animali nella trasmissione Ogni mattina.

Dove vive Edoardo Stoppa

Edoardo Stoppa è nato e cresciuto a Milano e fatta eccezione per gli anni universitari, ha quasi sempre vissuto nel capoluogo lombardo. Non si conosce il quartiere preciso in cui lui e la moglie vivono in quanto sono due persone che tengono molto alla privacy.

Leggi anche: Chi è Marina Suma: età, carriera, vita privata, marito, figli