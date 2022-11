Se segui il GF Vip sicuramente sarai a conoscenza dei nuovi ingressi che ci saranno stasera. Tra i nomi di coloro che entreranno nella casa più spiata d’Italia c’è quello di Edoardo Tavassi, già conosciuto al pubblico dopo l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Vediamo chi è e qual è stato il suo percorso.

Chi è Edoardo Tavassi, lavoro e sorella

Edoardo Tavassi è diventato famoso per essere il fratello di Guendalina Tavassi, che ha partecipato ad una passata edizione del Grande Fratello. Guendalina, è diventata subito amatissima in Italia e successivamente si è affermata come influencer e protagonista di molte trasmissioni televisive.

Ma nella vita, chi è Edoardo? Nasce a Roma nel 1985 e, quindi, ha 37 anni.

Fino all’anno scorso, si è sempre mantenuto lontano dai riflettori che caratterizzano da tempo la vita di sua sorella ed ha proseguito la sua carriera come videomaker.

Tuttavia, il Grande Fratello Vip non è la prima esperienza come reality per Edoardo, in quanto ha partecipato all’Isola dei Famosi nel corso dell’ultima edizione, facendo coppia proprio con la sorella Guendalina.

Ebbene, l’ex naufrago ha accettato subito questa nuova sfida nel mondo della televisione, pronto a mettersi in gioco all’interno della casa più spiata d’Italia.

Per coloro che hanno una buona memoria, dobbiamo ricordare il fatto che Edoardo ha già fatto un’apparizione nella casa del Grande Fratello, nel lontano 2011, quando è intervenuto a favore della sorella in una discussione con un concorrente: Pietro Titone.

Edoardo è un grande appassionato di fumetti, anime e videogiochi: un classico nerd, ma dal fisico scolpito e dai numerosi tatuaggi.

Il nuovo concorrente del GF Vip Edoardo Tavassi è fidanzato?

Anni fa, Edoardo Tavassi ha avuto una relazione con la nota attrice Diana del Bufalo. Attualmente non risulta una relazione, anzi, l’influencer si dichiara single perché ancora non ha conosciuto la persona giusta.

Infatti, Edoardo ha affermato di essere in cerca della donna giusta, che lo faccia ridere e che possa rappresentare per lui l’esatta metà.

Che l’amore si trovi proprio nella casa del GF Vip? Lo scopriremo presto.

Edoardo Tavassi: il percorso all’Isola dei Famosi con la sorella Guendalina

Come abbiamo visto, il Grande Fratello Vip non sarà il primo reality dove Edoardo parteciperà. Infatti, è già stato in Honduras nel corso dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi.

Arrivato nel corso della seconda settimana con la sorella Guendalina, Edoardo ha conquistato subito il cuore di moltissimi telespettatori per la sua schiettezza e la sua trasparenza, doti che vorremmo vedere anche nella casa del Grande Fratello Vip.

Purtroppo Edoardo ha dovuto abbandonare l’Isola ad un passo dalla finale, a causa di un brutto infortunio alla gamba, che non gli ha permesso di proseguire la sua permanenza in Honduras.

Edoardo Tavassi entra stasera al Grande Fratello Vip 7

Stasera la casa del Grande Fratello Vip vedrà l’ingresso di sei nuovi concorrenti, tra i quali anche Edoardo Tavassi.

Potrebbe essere uno dei probabili vincitori, al posto dei probabilissimi Nikita Pelizon o George Ciupilan? Sicuramente la sua fama è alle stelle e il “popolo di Twitter” lo sta aspettando carico di buone speranze.