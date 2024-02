Chi sono gli Eiffel 65: canzoni famose, perché si sono sciolti e perché si chiamano così

Il gruppo che maggiormente ha segnato l'epoca d'oro dell'eurodance italiana è senza dubbio quello degli Eiffel 65. La loro band nasce nel 1998 all'interno della Bliss Corporation, casa discografica di Torino. Con canzoni di grande successo, gli Eiffel 65 sono riusciti ad arrivare ai vertici di ogni classifica. Non ci resta che scoprire chi sono gli Eiffel 65, senza tralasciare qualche curiosità sulla loro carriera e vita privata.

Chi sono gli Eiffel 65: biografia e carriera del noto gruppo musicale

L'avventura degli Eiffel 65 inizia intorno alla fine degli anni Novanta. La formazione originale del gruppo, nato nel 1998, comprendeva 3 componenti:

1. musicista Maury Lobina 2. frontman e cantante Jeffrey Jey 3. disc jockey Gabri Ponte

La loro avventura è cominciata nel 1998, quando gli Eiffel 65 debuttano con la loro prima canzone Blue (Da Ba Dee). Nonostante l'iniziale insuccesso, la canzone viene trasmessa nel 1999 da un'emittente lombarda, Disco Radio.

Da quel momento, è riuscita a raggiungere la vetta delle classifiche di tutto il mondo. Ecco alcuni degli Stati che hanno ascoltato e amato la canzone degli Eiffel 65:

• Stati Uniti

• Sudafrica

• Giappone

• Cina

• Brasile

• Messico

• Emirati Arabi

Insomma, un risultato eccezionale, che li ha spinti a realizzare il loro primo album, intitolato "Europop", lanciato nel 1999. La pubblicazione, però, sarà preceduta da un altro singolo, intitolato "Move your body".

Trainato dal successo del singolo, l'album è riuscito a vendere oltre 4 milioni di copie, di cui 3 solo negli Stati Uniti. Il successo è stato ulteriormente amplificato dalla canzone "Too Much of Heaven".

Dopo un tour internazionale, gli Eiffel 65 sono tornati in studio e hanno pubblicato un altro album, "Contact!", che si allontana dalle sonorità dance avvicinandosi alla musica degli anni '80.

Eiffel 65 e Sanremo: la svolta pop della carriera

Dopo un periodo di pausa durato diversi mesi, gli Eiffel 65 hanno deciso di mettersi in gioco per la prima volta al Festival di Sanremo, nel 2003. Si è trattato di una svolta pop nella loro carriera. In gara con il brano "Quelli che non hanno età" si sono fermati al 15esimo posto. Tuttavia, la canzone è diventata la vera hit di quell'edizione del Festival.

E Sanremo non smette di regalare emozioni agli Eiffel 65. Infatti, nella quarta serata della 74esima edizione, quella dedicata ai duetti, infatti, il gruppo tornerà sul palco con Fred de Palma, esibendosi in un medley delle loro canzoni.

La separazione degli Eiffel 65

Il periodo d'oro del gruppo è ormai un ricordo del passato: nel marzo 2005 gli Eiffel 65 hanno vissuto un brutto colpo. Gabry Ponte, infatti, ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla sua carriera da solista, già intrapresa nel 2001.

Poco dopo, Jeffrey e Maury hanno preferito sciogliere il gruppo e dedicarsi a un nuovo progetto, i Bloom 06. L'avventura della nuova band, però, non ha avuto lunga vita.

Nel 2010 gli Eiffel 65 hanno dato vita a un nuovo capitolo della loro storia, con il grande ritorno di Gabry Ponte e la promessa di avviare un nuovo tour e pubblicare un quarto album. Nonostante le buone intenzioni del gruppo, le promesse restano tali, perché i 3 hanno vedute troppo distanti tra loro.

Tra il 2014 e il 2015 Gabry Ponte ha lasciato nuovamente la band, questa volta definitivamente. Maury e Jeffrey, invece, non si arrendono e continuano a lavorare.

Perché gli Eiffel 65 si chiamano così?

Stando a quando raccontato dagli stessi componenti, la scelta del nome "Eiffel 65" è stata del tutto casuale.

Infatti, è stato un computer a individuare la parola "Eiffel" in un lungo elenco di possibili nomi, mentre il numero 65 è stato aggiunto quasi per errore.