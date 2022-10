Elena Ballerini è una concorrente dell’attuale stagione dello show in onda su RaiUno, Tale e Quale Show. Proprio in questo programma si sta distinguendo per i tuoi innumerevoli talenti. Il canto, in particolare, è sempre stato una sua grande passione e ambizione: non è nuova al mondo della musica visto che scrive brani da ormai dieci anni.

Chi è, età, e vita privata di Elena Ballerini

Elena Ballerini, nome d'arte e pseudonimo di Elena Pappalardo, nasce il 21 febbraio 1984 a Genova. Inizia a studiare musica jazz e soul a 16 anni. Si appassiona e muove i primi passi nel musical esibendosi in diversi teatri ed interpretando Il fantasma dell'Opera, Cats Cat ed Evita.

Elena Pappalardo è figlia del famoso avvocato Alberto Pappalardo, scomparso quando lei aveva 18 anni, e di Marina, una musicista. Proprio la madre è stata l’artefice e la guida che l’ha condotta al mondo dell'arte e dello spettacolo, indirizzandola negli studi di scrittura, canto e recitazione.

Trascorre molto tempo tra Loano e Roma. Si diploma al Liceo Scientifico di Albenga in provincia di Savona. Prosegue gli studi conseguendo una Laurea in Scienze Giuridiche all'Università degli Studi di Genova. La sua passione per la musica, la recitazione e la scrittura non si placano nemmeno durante gli studi universitari tanto che Elena riesce a portare avanti l'approfondimento di entrambi.

Si è sposata il 18 giugno 2016 nella magnifica location di Portofino con un manager di Genova, Luca Federico Ghini, da cui nel 2018 ha avuto il piccolo Alberto Emanuele.

Programmi televisivi e carriera di Elena Ballerini

La Ballerini debutta in TV nel 2011 nella celebre trasmissione La terra delle meraviglie. Un videoclip di una canzone scritta e cantata da lei, Scacco matto,viene trasmesso su Rai 1 note. Diventa nel 2012 l'inviata ufficiale del programma La TV Ribelle, dalle tematiche giovanili trasmesso da Rai Gulp. Sua è anche la conduzione della prima edizione di Gulp cinema.

Nel 2012 avviene inoltre un debutto speciale sotto la regia di Pupi Avati nella miniserie TV Un matrimonio. La RAI, poi, le affida il programma Leggende rock su Rai 2. Elena inizia la sua carriera come attrice nel 2013 in Mal d'amore al fianco di Luca Zingaretti.

Sue anche quattro stagioni consecutive all'interno del programma Mezzogiorno in famiglia dove Elena gira le piazze più belle d'Italia che diventano protagoniste del programma Rai. Nel 2015 riprende in mano la sua passione per il canto e la musica e scrive una canzone, Se dimentico.

Il 23 gennaio 2018 esce il suo primo libro, Come Non darla.. vinta, edizione Imprimatur e distribuito da Mondadori. Decide poi di prendersi una breve pausa e dedicarsi alla famiglia.

Ritorna sugli schermi nel 2020 con diversi programmi: Quattro zampe in famiglia con Federico Coccia, Primo set con Gianvito Casadonte e Giulia Nannini. E’ alla conduzione de il concerto di Santo Stefano dal Teatro Rossini di Pesaro con Massimo Massari.

Nel 2021 Elena entra a far parte di Citofonare Rai 2 che la vede al fianco di Paola Perego e Simona Ventura in un programma dalle tematiche rosa, del cinema, della tv e dello spettacolo. Nel 2022 diventa concorrente della nuova stagione di Tale e Quale Show di Carlo Conti insieme ad un cast di artisti incredibili, di cui fa parte anche Andrea Dianetti, che imitano i più grandi cantanti ed interpreti della storia della musica italiana e mondiale.