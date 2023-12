Chi è Elena Santarelli? L'amatissima showgirl ed ex modella italiana stasera co-condurrà insieme a Mago Forest l'ultima puntata del celebre GialappaShow. Ripercorriamo la sua lunga carriera televisiva che è iniziata grazie ai programmi televisivi ed è arrivata poi al cinema.

Tutto su Elena Santarelli: chi è, carriera, vita privata

Elena Santarelli è nata a Latina, sotto il segno del Leone, il 18 agosto 1981. Dopo aver conseguito il diploma di liceo classico ha iniziato a lavorare come modella per stilisti come: Armani, Biagiotti e Gai Mattiolo.

L'esordio televisivo è avvenuto nel 2002 grazie al programma L'Eredità dove, fino 2004, ha interpretato il ruolo di valletta. Successivamente ha lavorato con Enrico Varriale nel programma Stadio Sprint e nel 2005 ha partecipato al reality show L'isola dei famosi arrivando in semifinale. La Santarelli ha anche posato senza veli per il calendario della rivista Max dell'anno 2007.

Tra le atre trasmissioni note di Elena Santarelli si ricordano:

• La IX edizione dei Giochi Paralimpici invernali (2006);

• Glob - L'osceno del villaggio (2007);

• I TRL Awards 2008 (2008);

• ItaliaSì! (dal 2018 - in corso);

• Lo Zecchino d'Oro (2019);

• Le Iene (2021).

Elena Santarelli ha esordito al cinema nel 2003, ad un anno dal suo esordio televisivo, nella pellicola Il pranzo della domenica di Carlo Vanzina. Nel 2006 ha recitato anche nei film Vita Smeralda e Commediasexy. Le altre due produzioni cinematografiche in cui è presente la Santarelli sono: Baciato dalla fortuna (2011) e Se mi vuoi bene (2013).

Elena Santarelli ha anche recitato in 53 episodi della serie Tv Camera café tra il 2004 e il 2007 e in un episodio dell'ottava stagione di Don Matteo nel 2015.

La vita privata di Elena Santarelli

Elena Santarelli dal 2006 è legata sentimentalmente all'ex calciatore Bernardo Corradi. I due si sono sposati il 2 giugno 2014 e hanno avuto due figli: Giacomo, nato nel 2009, e Greta Lucia nata nel 2016.

Nel 2017, ad un anno dalla nascita della secondogenita della coppia, al primo figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi è stato diagnosticato un tumore maligno al cervello.

La Santarelli, nonostante sia una donna molto riservata, ha raccontato in più interviste tutto il duro percorso che ha dovuto affrontare il figlio. Fortunatamente, dopo un anno, il giovanissimo Giacomo è guarito dalla malattia e la sua vita è tornata alla normalità. Quest'anno il ragazzo ha concluso le scuole medie ed Elena Santarelli si è congratulata con il figlio attraverso i social network.

