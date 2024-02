Chi è Elena Sofia Ricci: vita privata, età, vero nome e marito dell'attrice

Elena Sofia Ricci è un'affascinante attrice italiana e, all'occorrenza, anche presentatrice. Durante la sua lunga carriera, la Ricci ha interpretato innumerevoli ruoli cinematografici e televisivi, diventando uno dei volti più amati.

Oltre ad essere un'attrice sul piccolo schermo, Elena Sofia Ricci ha la passione per il teatro, insomma è un'attrice a tutto campo, oltre ad essere considerata una delle donne più belle d'Italia.

Chi è Elena Sofia Ricci: carriera e vero nome

Elena Sofia Ricci è nata a Firenze il 29 marzo 1962. Il suo vero nome è Elena Sofia Barucchieri. Da giovanissima ha iniziato a recitare e il suo esordio l'ha fatto a teatro nell'opera "La scuola della moglie" di Mattolini. L'anno precedente ha preso parte in un ruolo non accreditato nel film "Arrivano i gatti", di Carlo Vanzina.

Gli anni '80 hanno rappresentato l'ascesa di Elena Sofia Ricci e i riconoscimenti non sono tardati ad arrivare. Nel 1984 vince il Globo d'Oro come miglior attrice rivelazione nel film "Impiegati"; nel 1988 ottiene invece un ingente numero di premi per il film "Io e mia sorella". Il film, pluripremiato, ha permesso alla Ricci di guadagnarsi: 1 David di Donatello come miglior attrice non protagonista, 1 Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista e 1 Ciak d'Oro come miglior attrice non protagonista.

Ai David di Donatello, Elena Sofia Ricci, ha trionfato anche nel 1990 come miglior attrice protagonista nel film "Ne parliamo lunedì".

Tra le altre pellicole particolarmente famose ed apprezzate in cui ha recitato Elena Sofia Ricci vi sono: "Burro", "Ex", "Mine Vaganti", "Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso", "Allacciate le cinture", "Loro" e "Supereroi".

Elena Sofia Ricci è particolarmente nota anche sul piccolo schermo dato che ha preso parte a moltissime produzioni televisive. Il suo esordio in TV è stato nel 1984 nella miniserie "Quei trentasei gradini".

La Ricci ha però raggiunto l'apice del successo sul piccolo schermo per il suo ruolo nei "Cesaroni", dove ha interpretato Lucia Liguori. La fortunata serie potrebbe avere una settima edizione. Elena Sofia Ricci inoltre è stata la protagonista della serie Rai di successo "Che Dio ci aiuti".

La vita privata di Elena Sofia Ricci: marito ed ex marito dell'attrice

Elena Sofia Ricci è una persona molto riservata anche se alcuni dettagli della sua vita privata sono abbastanza noti.

In prime nozze ha sposato lo scrittore e conduttore radiofonico Luca Damiani nel 1991. La coppia ha però divorziato l'anno successivo.

Nel 1996 Elena Sofia Ricci ha avuto la sua prima figlia: Emma. Il padre della giovane Emma ed ex partner dell'attrice toscana è Giuseppe "Pino" Quartullo, attore, regista e sceneggiatore.

Dal 2003 è sposata con il compositore e direttore d'orchestra Stefano Mainetti. La coppia ha una figlia che si chiama Maria.

Elena Sofia Ricci si è sempre definita agnostica (nonostante interpretasse il ruolo di una suora), ma da poco ha deciso di convertirsi alla religione cristiana cattolica.

L'attrice toscana ha inoltre un profilo Instagram: elenasofiaricci_officialpage. Seguita da oltre mezzo milione di follower, la Ricci è molto attiva e condivide principalmente momenti sul set alternati a selfie e foto di vita quotidiana.