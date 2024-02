Elena Sofia Ricci, chi è il fidanzato dell'attrice dopo la rottura con l'ex marito

Elena Sofia Ricci è un'attrice toscana che ha saputo conquistare il pubblico italiano e internazionale grazie al suo talento. Le serie televisive e i fil che la vedono come protagonista sono tantissime; per citarne qualcuna I "Cesaroni" e "Che dio ci aiuti".

Elena Sofia Ricci ha catturato l'attenzione anche per la sua vita privata, specialmente dopo il dopo il suo recente divorzio dal marito Stefano Mainetti.

Secondo alcune indiscrezioni, Ricci avrebbe iniziato una nuova relazione sentimentale con un collega, anche se non tutte le voci sono concordi.

Vediamo allora chi è l'attore in questione, e cosa si sa finora di certo.

Elena Sofia Ricci, cosa sappiamo sul suo fidanzato

Secondo alcune indiscrezioni, Elena Sofia Ricci avrebbe un nuovo fidanzato, conosciuto proprio sul set di uno dei suoi più recenti progetti artistici.

Si tratterebbe dell'attore Gabriele Anagni, il coprotagonista dello spettacolo teatrale La dolce ala della giovinezza. Lo spettacolo, tratto dall'opera di Tennessee Williams, racconta la relazione fra un giovane attore, che arrotonda come gigolo, e un'attrice matura e ormai sul viale del tramonto, depressa e alcolizzata.

Anagni interpreta Chance, il giovane arrivista, ed Elena Sofia Ricci Alexandra, l'attrice malinconica. Come riportato da diversi amici, fra i due sarebbe nata una profonda amicizia, di cui c'è traccia anche sui canali social dei due. Per ragione l'attrice ha voluto pubblicamente smentire la notizia di una possibile relazione con Gabriele.

Gabriele Anagni è nato a Massa Carrara l’8 settembre del 1991, e ha coltivato fin da ragazzo la sua passione per il teatro, studiando presso l'accademia di arte drammatica Silvio d'Amico. Il suo debutto in televisione è avvenuto con un Medico in Famiglia, anche se il successo è arrivato con Un posto al sole, in cui ha interpretato Claudio Parenti.

Dal 2020 fa parte del cast de Il paradiso delle signore, nel ruolo di Alfredo Perico. Secondo quanto riferito da Oggi, grazie al nuovo legame con Gabriele Anagni Elena Sofia Ricci avrebbe ritrovato parte della serenità che le era venuta a mancare dopo il divorzio. La stessa attrice ha voluto pubblicamente smentire la notizia che la vede impegnata in una nuova relazione con il giovane attore che - come ha detto lei stessa - "vede come un figlio".

Elena Sofia Ricci e il divorzio da Stefano Mainetti

A fine 2023, Elena Sofia Ricci ha annunciato il divorzio dal compositore Stefano Mainetti, con il quale era stata sposata per 19 anni e con cui aveva avuto nel 2004 la figlia Maria.

Le ragioni del divorzio non sono state rese note, ma si sarebbe trattato di una decisione sofferta per entrambe le parti. I due già da tempo avevano comunque diradato notevolmente le proprie uscite insieme.

La rottura sarebbe quindi diventata insanabile, nonostante i vari alti e bassi di vent'anni di matrimonio, compresa l'emergenza quarantena.

In ogni caso, i due sarebbero rimasti in buoni rapporti, e hanno sempre dato un'immagine piuttosto equilibrata del proprio matrimonio. Mainetti aveva infatti dichiarato nel corso di un'intervista:

A casa il confronto artistico è continuo. Io la aiuto nella creazione dei personaggi, lei ascolta ripetutamente le mie musiche.

Per Elena Sofia Ricci si sarebbe dunque trattato di un passo molto doloroso, che avrebbe fortemente compromesso la sua serenità che forse ora, con la frequentazione di Anagni (amore o amicizia poco importa) starebbe lentamente recuperando.

